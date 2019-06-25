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Osmangazi'de su kesintisi

56 dakika önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafındanOvaakça Eğitim Mahallesi Yörük Sokak ve civarında 27 Haziran-20 Temmuz 2019 tarihleri ve 08: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:20 Kaynak: İHA
Bursa, Osmangazi, Güncel
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