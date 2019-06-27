Osmangazi'de su kesintisi
1 saat önce
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:27 Kaynak: İHA
'nın Osmangazi
ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yunuseli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan
Bulvarı, 14. Demir Sokak, 667. Sokak ile Alparslan Türkeş
Caddesi arasında kalan sokaklar ve civarında 28 Haziran Cuma günü 08: 00 - 18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA
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