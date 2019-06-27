Son Dakika Haberleri: Osmangazi'de su kesintisi
Son Dakika Güncel Haber

Osmangazi'de su kesintisi

1 saat önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Osmangazi'de su kesintisi, System.String[]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yunuseli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, 14. Demir Sokak, 667. Sokak ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan sokaklar ve civarında 28 Haziran Cuma günü 08: 00 - 18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:27 Kaynak: İHA
Bursa, Osmangazi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Kedin üzerimi pislemişti" diyerek arkadaşının boğazını kesen sanık: Niye yaptım bilmiyorum Evinin balkonunda ölü bulunan ayakkabı boyacısı maganda kurbanı çıktı Umumi tuvalet zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldı Oğlu kavgada ölen kaymakamın gözyaşları! Bu acının tarifi yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 16:27:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmangazi'de su kesintisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]