Son Dakika Haberleri: Osmangazi'de su kesintisi
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Osmangazi'de su kesintisi

1 saat önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından Hamitler Mahallesi, Gür Caddesi, Hacıbektaş Caddesi ve civarında 03.07.2019 - 01.08.2019 tarihleri ve 08: 00 - 18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:40 Kaynak: İHA
Osmangazi, Bursa, Gür, Güncel
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