Son Dakika Haberleri: Osmangazi'de su kesintisi
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Osmangazi'de su kesintisi

11 dakika önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Ovaakça Eğitim, Ovaakça Santral, Ovaakça Merkez, Ovaakça Çeşmebaşı mahalleleri ve civarında 9-19 Temmuz tarihleri ve 08: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:53 Kaynak: İHA
Osmangazi, Bursa, Güncel
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