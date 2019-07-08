Osmangazi'de su kesintisi
11 dakika önce
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:53 Kaynak: İHA
'nın Osmangazi
ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Ovaakça
Eğitim, Ovaakça Santral, Ovaakça Merkez, Ovaakça Çeşmebaşı mahalleleri ve civarında 9-19 Temmuz tarihleri ve 08: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
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