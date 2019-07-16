Son Dakika Haberleri: Osmangazi'de su kesintisi
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Osmangazi'de su kesintisi

9 saat önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Demirtaş Sakarya ve Dumlupınar Mahallesi, Çevre Yolu alt ve üstü, Ayazma Caddesi ile civarında 17-31 Temmuz tarihleri ve 08: 00-17: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
Osmangazi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:06 Kaynak: İHA
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