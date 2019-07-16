Osmangazi'de su kesintisi
9 saat önce
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:06 Kaynak: İHA
'nın Osmangazi
ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Demirtaş Sakarya
ve Dumlupınar
Mahallesi, Çevre Yolu alt ve üstü, Ayazma Caddesi ile civarında 17-31 Temmuz tarihleri ve 08: 00-17: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
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