Osmangazi'de su kesintisi
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:17 Kaynak: İHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yeni Karaman Mahallesi, 6. Sakin Sokak ve civarında 21.09.2019 - 07.10.2019 tarihleri arasında 08: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
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