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Osmangazi'de su kesintisi

24 dakika önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.


BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yeni Karaman Mahallesi, 6. Sakin Sokak ve civarında 21.09.2019 - 07.10.2019 tarihleri arasında 08: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

Osmangazi, Karaman, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:17 Kaynak: İHA
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