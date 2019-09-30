Osmangazi'de su kesintisi
1 saat önce
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:16 Kaynak: İHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yunuseli Mahallesi Akyıldız Caddesi, 2. Karanfil Caddesi, 6. Okul Caddesi, Yunuseli Bulvarı, Dereçavuş Mahallesi ve civarında 02.10.2019 - 04.10.2019 tarihleri arasında 08.00 - 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
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