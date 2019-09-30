Son Dakika Haberleri: Osmangazi'de su kesintisi
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Osmangazi'de su kesintisi

1 saat önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.


BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yunuseli Mahallesi Akyıldız Caddesi, 2. Karanfil Caddesi, 6. Okul Caddesi, Yunuseli Bulvarı, Dereçavuş Mahallesi ve civarında 02.10.2019 - 04.10.2019 tarihleri arasında 08.00 - 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

Osmangazi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:16 Kaynak: İHA
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