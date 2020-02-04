Osmangazi'de su kesintisi - Son Dakika
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Osmangazi'de su kesintisi

6 saat önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.


Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi Yeni Yalova Yolunun batısında kalan bölge, Panayır Köprüsünün kuzeyinde kalan bölge ve civarında 05.02.2020 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Yine BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi 11 Eylül Bulvarının kuzeyinde kalan bölge ve civarında 06.02.2020 tarihinde 09.00- 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:23 Kaynak: İHA
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