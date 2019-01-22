Osmangazi'de Su Tesintisi
55 dakika önce
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa
'nın Osmangazi
ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Demirtaş Barbaros Mahallesi
, Sakarya Mahallesi
, Cumhuriyet Mahallesi
ve civarında 23.01.2019 - 25.01.2019 tarihleri arasında, 08: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman, su kesintisi yapılacak. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:43 Kaynak: İHA
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