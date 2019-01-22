Son Dakika Haberleri: Osmangazi'de Su Tesintisi

Osmangazi'de Su Tesintisi

55 dakika önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Demirtaş Barbaros Mahallesi, Sakarya Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve civarında 23.01.2019 - 25.01.2019 tarihleri arasında, 08: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman, su kesintisi yapılacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:43 Kaynak: İHA

Barbaros Mahallesi, Bursa, Osmangazi, Güncel
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