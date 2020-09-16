Osmangazi'de tedbirler üst seviyede - Son Dakika

Osmangazi'de tedbirler üst seviyede

Koronavirüs salgınına karşı topyekün mücadele ederek tedbirleri üst seviyede tutan Osmangazi Belediyesi, sosyal mesafe, maske ve temizlik konusunda büyük hassasiyet gösteriyor.

Osmangazi'de tedbirler üst seviyede, System.String[]

Koronavirüs salgınına karşı topyekün mücadele ederek tedbirleri üst seviyede tutan Osmangazi Belediyesi, sosyal mesafe, maske ve temizlik konusunda büyük hassasiyet gösteriyor.

Pandemi sürecinin başladığı 13 Mart tarihinden itibaren seferberlik ilan eden Osmangazi Belediyesi, yeni normalde de önemli çalışmalara imza atıyor. Aldığı tedbirler ve yaptığı çalışmalarla salgının olumsuz etkilerini en aza indirmede önemli rol üstlenen belediye ekipleri, ilgili bakanlıkların yayınladığı genelgelere uyulması konusunda taviz vermiyor.

Zabıta ekipleri, özellikle işyeri, restoran, kafeterya, market ve pazar yerlerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bunun yanı sıra ekipler, düğün ve diğer cemiyetlerde vatandaşların kurallara uyması konusunda uyarılarda bulunuyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise meydanlar, camiler, parklar gibi kamuya açık alanları düzenli olarak dezenfekte ediyor. Yapılan bu çalışmalar halk sağlığını korurken, vatandaşın da takdirini topluyor.

Osmangazi'deki koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında 13 Mart-15 Eylül tarihleri arasında toplam 187 bin 764 talep kaydı oluşturan Osmangazi Belediyesi ekipleri, vatandaşların taleplerini karşılamak için yoğun mesai harcıyor. Belediye ekipleri, bugüne kadar 642 bin 423 sosyal yardımda bulunurken, 362 bin 798 noktada temizlik ve dezenfeksiyon, 24 bin 156 noktada zabıta denetimi, 24 bin 156 noktada çevre sağlığı çalışması ve 15 bin 692 noktada park ve bahçe temizlik ve bakımı gerçekleştirdi.

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "13 Mart'tan itibaren çalışmalarımızı aynı ciddiyetle sürdürüyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kuralını elden bırakmayıp bu zor günleri inşallah en kısa zamanda aşacağız. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Bizler, belediye olarak hemşehrilerimiz için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Şehrimizin sağlıklı kalması için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 18:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmangazi'de tedbirler üst seviyede - Son Dakika

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