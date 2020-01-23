Osmangazi'de toplanma alanları belirlendi - Son Dakika
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Osmangazi'de toplanma alanları belirlendi

6 saat önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 238 nokta "toplanma alanı" olarak belirlendi.

Osmangazi'de toplanma alanları belirlendi, System.String[]

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 238 nokta "toplanma alanı" olarak belirlendi.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olası bir afet anında vatandaşların güvenli bir şekilde toplanabileceği acil durum alanları, yeniden düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen çalışmayla, ilçedeki 238 noktaya toplanma alanı olduğunu gösteren tabela dikildi.

Vatandaşların e-Devlet üzerinden "Acil Toplanma Alanı Sorgulama" bölümüne girerek il, ilçe ve mahalle bilgileriyle toplanma alanlarının konumlarını görebileceği kaydedildi.

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:30 Kaynak: AA
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