Osmangazi'de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı - Son Dakika
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Osmangazi'de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı.

Osmangazi'de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı, System.String[]

Osmangazi Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı.


2020-2021 yılını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmesine, Osmangazi Belediyesi adına başkan yardımcıları Bülent Hamdi Cingil ile Beytullah Seferler, Mali Hizmetler Müdürü Yaşar Kırmız ile birlikte Yerel-Sen Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Hasan Fenlik katıldı. Hizmet İş Sendikası adına ise Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz ve başkan yardımcıları Selim Bal ile Ramazan Uçar iştirak etti. Osmangazi Belediyesi'nde Hizmet-İş Sendikası bünyesinde çalışan toplam 190 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinin ilk görüşmesinde sözleşme teklif taslağındaki 69 maddenin 25'inde uzlaşma sağlandı. Kalan maddeler 1 Nisan Çarşamba günü yapılacak olan ikinci görüşmede ele alınacak.


Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil, "Belediyemizde çalışan 190 kadrolu işçimiz için yaptığımız toplu iş sözleşmesinin ilk görüşmesinde her şey olumlu geçti. 25 maddede uzlaşma sağladık. Bundan sonraki görüşmelerde de sözleşme teklif taslağındaki diğer maddeler konusunda uzlaşma sağlayarak görüşmeleri sıkıntısız bir şekilde sonlandıracağımıza inanıyorum" dedi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:19 Kaynak: İHA
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