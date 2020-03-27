Osmangazi'de video konferanslı korona virüs toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Politika Osmangazi'de video konferanslı korona virüs toplantısı - Son Dakika

Osmangazi'de video konferanslı korona virüs toplantısı

6 saat önce

Bursa'da korona virüse karşı en etkili önlemlerin en hızlı şekilde alındığı Osmangazi'de, video konferans sistemiyle İlçe Yürütme toplantısı yapıldı.

Osmangazi'de video konferanslı korona virüs toplantısı, System.String[]

Bursa'da korona virüse karşı en etkili önlemlerin en hızlı şekilde alındığı Osmangazi'de, video konferans sistemiyle İlçe Yürütme toplantısı yapıldı. İlçe Başkanı Ufuk Cömez'in tabletten yönettiği toplantıya Belediye Başkanı Mustafa Dündar video konferans yöntemiyle görüntülü bağlandı. Başkan Dündar belediyenin aldığı önlemler hakkında bilgi verirken, ilçe yöneticileri de önerilerini iletti.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, video konferans yoluyla ilçe yürütme kurulu toplantısını sanal ortamda gerçekleştirerek virüse karşı örnek bir önlem aldılar.


12 kişilik yürütme kurulu, kadın ve gençlik kolları başkanı ile belediye başkanı telefon yada bilgisayar ve tabletleriyle görüntülü olarak toplantıya katıldı. Gündemin korona virüs salgını olduğu toplantıda İlçe Başkanı Ufuk Cömez Osmangazi'de başta yalnız yaşayan 65 yaş üstü hemşehrilerin tek tek tespit edilip ihtiyaçlarının karşılanmaya başlandığını; ayrıca parti üyesi risk gurubundaki tüm vatandaşları telefonla arayıp evde kalmaları yönünde uyardıklarını dile getirdi.


"Biz tedbirimizi erkenden aldık"


Video konferans ile İlçe Başkanı ve İlçe Yöneticilerini dinleyen Mustafa Dündar; virüsün Türkiye'de ilk olarak 10 Mart'ta görüldüğünü belirterek, Biz bu virüsün Ülkemize gelme ihtimaline karşı 10 Mart'tan çok daha önce önlemlerimizi almaya başlamıştık. Şimdi de halkımızın yoğun kullandığı yerlerde dezenfekte işlemleri başta olmak üzere her türlü tedbir ve önlemi alıyoruz. Zabıta ekiplerimiz hijyen kurallarına ve alınan tedbirlere uyulması konusunda esnaflarımızı tek tek denetliyor. Diğer yandan temizlik işleri personelimiz ise adeta canla ve başla çalışarak kentin büyük bölümünde çok ciddi temizlik ve dezenfekte çalışmaları yürütüyor. Sosyal Yardımlaşma ve evde bakım ekiplerimiz de kapı kapı dolaşarak yardıma ihtiyacı olan hemşehrilerimizi tespit ederek gerekenleri yapıyor. Osmangazi olarak, Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı genelge ve uyarıları yerine getirerek bu beladan en kısa sürede kurtulacağına inanıyorum" dedi.


Su israfına dikkat çekti


Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ise kurak geçen kış mevsiminden sonra su kullanımının aşırı seviyeye ulaştığını, bazı vatandaşların neredeyse her gün arabalarını yıkadığını vurgulayarak, "Su konusu bu anlamda büyük hassasiyet gerektiriyor, bu nedenle israftan uzak durmamız şart. Korona virüse karşı mücadeleyi, yetkili organların verdiği bilgiler ve uyarılar doğrultusunda yapmamız gerekiyor" dedi - BURSA

Mustafa Dündar, Osmangazi, Bursa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:49 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bursa'da "Alkolleri sen al" tartışması yaralama ve kazayla bitti
Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım
Burak Yılmaz'dan serzeniş: Her doktor farklı konuşuyor Burak Yılmaz'dan serzeniş: Her doktor farklı konuşuyor         
18:36
Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor         
18:18
Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı         
17:57
Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak         
17:54
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı         
17:44
Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı         
17:40
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:34
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var         
17:22
Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı         
17:10
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir         
17:09
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı         
17:09
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu         
17:00
Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik         
16:53
Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü         
16:50
Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir         
16:46
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi         
16:43
İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi         
16:42
ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi         
16:34
"Yüzde 1 milyon koronayım" diyen Cenk Renda'nın test sonucu negatif çıktı         
16:29
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak         
16:28
Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi         
16:21
Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi         
16:14
'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu 'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu         
16:10
Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim         
16:09
Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı         
16:06
Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı         
16:01
Samsun'da karantinada kalan tıp öğrencisine sürpriz doğum günü düzenlendi Samsun'da karantinada kalan tıp öğrencisine sürpriz doğum günü düzenlendi         
15:56
Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi         
15:55
Koronavirüs salgının yeni merkezi olan New York'taki doktorlar: Tesislerimiz üçüncü dünya ülkesindeki gibi Koronavirüs salgının yeni merkezi olan New York'taki doktorlar: Tesislerimiz üçüncü dünya ülkesindeki gibi         
15:50
Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu         
15:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2020 18:41:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmangazi'de video konferanslı korona virüs toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]