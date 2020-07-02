Osmangazi'de yaya yoluna kurulan çay ocağı kaldırıldı - Son Dakika

Osmangazi'de yaya yoluna kurulan çay ocağı kaldırıldı

BURSA - Osmangazi Belediyesi, Nalbantoğlu Çarşısı'nda yaya yolu üzerine kaçak olarak yapılmış olan ruhsatsız çay ocağını kaldırdı.

Kaçak ve ruhsatsız yapılaşmaya müsaade etmeyen Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki kaçak olarak yapılmış konut ve iş yerlerini tespit ederek yıkımlarını sürdürüyor. Bursa'nın en eski çarşıların biri olan ve her gün binlerce insanın gelip geçtiği Nalbantoğlu Çarşısı'nda bir çay ocağının ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğini tespit eden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kaçak işletmenin yıkılması için çalışma başlattı. Yaya yolu üzerine kurulmuş olan çay ocağının kaldırılması için sabah erken saatlerde bölgeye giden belediye ekipleri, ilk olarak ruhsatsız yapı içerisindeki eşyaları boşalttı. Belediye ekipleri, eşyaların dışarı çıkarılmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında çay ocağını sökerek, kaldırdı. Yıkım esnasında herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Yıkımların devam edeceğini ve kaçağa taviz verilmeyeceğini belirten belediye yetkilileri, vatandaşlardan ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyardı. Osmangazi'de kaçak yapılaşmaya kesinlikle tolerans gösterilmeyeceğini vurgulayan yetkililer, ayrım gözetmeksizin kanunların uygulanacağını söyledi.