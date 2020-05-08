Osmangazi'de yetim çocuklara iftarlık ve hediye - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, Ramazan Ayı'nın 15. gününe denk gelen Dünya Yetimler Günü'nde yetim çocukların bulunduğu 500 aileye iftarlık ve hediyeler dağıttı.



Osmangazi Belediyesi'nin her yıl Ramazan Ayı'nın 15'inde Dünya Yetimler Günü münasebetiyle düzenlediği geleneksel yetim iftarı, bu yıl korona virüsü salgını nedeniyle yapılamadı. Bunun üzerine Osmangazi Belediyesi tarafından yetim çocukların ailelerine sıcak iftar yemekleri evlerine kadar götürüldü. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan ile birlikte yetim çocukları evlerinde ziyaret ederek, iftar yemeklerini dağıttı. Başkan Dündar, iftar yemeklerinin yanı sıra yetim çocuklara bayramlık ve çeşitli oyuncaklar da hediye etti.



İHH'nın girişimi ile İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 2014 yılında Ramazan Ayı'nın 15. gününü Dünya Yetimler Günü olarak ilan ettiğini hatırlatan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bizler de o zamandan bu yana yetim çocuklarımızla iftar sofralarında bir araya geliyoruz. Bu yıl, çocuklarımız ve aileleriyle aynı sofrada buluşamıyoruz ama gönüllerimiz hep onlarla. Yetim çocuklarımız ve ailelerine iftarlıklarını evlerine götürdük. Ayrıca çocuklarımızın bayramlıklarını verdik. İnşallah, korona virüsü salgınını yendikten sonra yine hep birlikte olacağız" dedi. - BURSA