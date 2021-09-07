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Osmangazi'de yetişti, dünya şampiyonu oldu - Son Dakika

Osmangazi'de yetişti, dünya şampiyonu oldu

07.09.2021 11:15

- Osmangazi'de yetişti, dünya şampiyonu oldu Dev tesiste ilk antrenman şampiyondan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyespor alt yapısından yetişerek, 400 metre engelli yarışında Dünya Şampiyonu olan Berke Akçam'ı tebrik etti.

- Osmangazi'de yetişti, dünya şampiyonu oldu

Dev tesiste ilk antrenman şampiyondan

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediye spor alt yapısından yetişerek, 400 metre engelli yarışında Dünya Şampiyonu olan Berke Akçam'ı tebrik etti.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide 49.38'lik derecesiyle Dünya Şampiyonu olarak altın madalya kazanan Bursalı sporcu Berke Akçam, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti. Türkiye'nin en büyük ve en modern atletizm salonu olma özelliğini taşıyan Osmangazi Atletizm Salonu'nda bir araya geldiği genç sporcuyu tebrik eden Başkan Dündar, Berke'nin çok daha büyük başarılara imza atacağına inandığını söyledi. Başkan Dündar, Bursa ve ülkemiz adına yaşattığı başarılardan dolayı genç sporcuyu tebrik ederek altın hediye etti.

Genç atlete Osmangazi Atletizm Salonu'nu gezdiren ve tesis hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, Berke gibi daha birçok şampiyonun bu tesisten çıkacağını dile getirdi. Berke'nin Osmangazi Belediyespor Atletizm Akademisi'nde yetiştiğini hatırlatan Başkan Dündar, "Berke, azmetti çok çalıştı ve sonunda hedefine ulaştı. Bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı okuttu. Bu başarı, Bursa ve ülkemiz adına büyük bir gurur. Onun bu başarısının altında Osmangazi Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği destek önemli rol oynamaktadır. İnşa ettiğimiz spor salonları ve sporcu gençlerimize verdiğimiz destek meyvelerini veriyor. Bunun en güzel örneği Berke Akçam. Sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Şampiyon olarak Türk bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşını okutmanın çok kıvanç verici olduğunu ifade eden Berke Akçam da, "Bayrağımız göndere çekilirken tüylerim diken diken oldu. İstiklal Marşımız okunurken göz yaşlarımı tutamadım. Benim bugünlere gelmemde, bu başarıları elde etmemde Osmangazi Belediyespor'un katkısı çok büyük. Atletizm konusunda temel eğitimi Osmangazi Belediyespor Atletizm Akademisi'nde aldım. Osmangazi Belediyespor ile 13, 14, 15 yaş kategorilerinde Türkiye şampiyonlukları yaşadım. Aldığım bu temel eğitim ile Avrupa ve Dünya şampiyonluklarına ulaştım" diye konuştu.

"Yeni rekorlar bu salonda kırılacak"

İnşaat çalışmaları tamamlanan ve yakında hizmete açılacak olan Osmangazi Atletizm Salonu'nda kısa bir antrenman yapan Berke Akçam, dev tesisin her açıdan çok güzel olduğunu söyledi. Türkiye'de atletizm branşına gönül veren tüm genç sporcular adına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür eden genç atlet, birçok yeni rekorun Osmangazi Atletizm Salonu'nda kırılacağına inandığını söyledi.

Osmangazi'de yetişti, dünya şampiyonu oldu
Osmangazi'de yetişti, dünya şampiyonu oldu
Osmangazi'de yetişti, dünya şampiyonu oldu
Osmangazi'de yetişti, dünya şampiyonu oldu
Osmangazi'de yetişti, dünya şampiyonu oldu

Mustafa Dündar, Berke Akçam, Osmangazi, Atletizm, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Osmangazi'de yetişti, dünya şampiyonu oldu - Son Dakika Spor


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