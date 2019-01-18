Osmangazi'den 1 Yılda 130 Bin Ton Asfalt

Osmangazi Belediyesi, 2018 yılında 130 bin ton asfalt döktü.

Osmangazi Belediyesi, 2018 yılında 130 bin ton asfalt döktü.



Sokak ve caddelerin daha güzel olması için çalışan Osmangazi Belediyesi, ilçedeki eskiyen ve bozulan yolları yenilemeyi sürdürüyor. Osmangazi belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılında 90 bin ton asfalt kullanarak 60 mahallede asfalt kaplama çalışması yaptı. Yürütülen çalışmalar sonucunda yaklaşık 65 kilometre yol asfaltla kaplanırken, 136 mahallenin tamamında gerçekleştirilen asfalt yama ve iyileştirme çalışmaları için de 40 bin ton asfalt kullanıldı. 2018 yılında gerçekleştirilen asfaltlama çalışmaları kapsamında, 30 mahallede freze çalışması yapıldı. 300 sokağın asfaltı sökülerek yenilendi. Yıl genelinde Osmangazi'de 2.5 kilometrelik bisiklet yolu da asfaltla kaplandı. Yolların yanı sıra 2018 yılında 5 okul bahçesi ile 1 pazar yeri de asfaltlanarak yenilendi.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede asfaltsız cadde ve sokak bırakmamak için çalıştıklarını ifade ederek, "İlçemizin dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürerek eskiyen ve bozulan yollarımızı asfaltlayıp yeniliyoruz. Ekiplerimiz, ilçe genelinde belirlenen programlar dahilinde cadde ve sokaklardaki asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sokak ve caddelerimizin daha güzel ve ulaşılabilir olması için hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Osmangazi'de asfalt meselesi kalmayana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

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