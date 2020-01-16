Osmangazi'den 1 Yılda 85 Bin Ton Asfalt - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmangazi'den 1 Yılda 85 Bin Ton Asfalt - Son Dakika

Osmangazi'den 1 Yılda 85 Bin Ton Asfalt

14 dakika önce

Osmangazi Belediyesi, geride bıraktığımız 2019 yılında ilçe genelindeki cadde ve sokaklara 85 bin tonluk asfalt döktü.

Osmangazi'den 1 Yılda 85 Bin Ton Asfalt, System.String[]

Osmangazi'de eskimiş ve bozuk yol bırakmamak için 2019 yılı içerisinde hummalı bir çalışma yürüten Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı asfalt kaplama çalışması için 43 bin ton asfalt kullandı. Yürütülen çalışmalar sonucunda yaklaşık 30 kilometre yol asfaltla kaplandı. 136 mahallenin tamamında gerçekleştirilen asfalt yama ve iyileştirme çalışmaları için ise 42 bin ton asfalt kullanıldı. 30 mahallede freze çalışması yapıldı. 300 sokağın asfaltı sökülerek yenilendi. Eski asfaltın geri dönüşümünü sağlamak ve asfalt maliyetlerini düşürmek adına toplam 8 kilometrelik alanda freze çalışması gerçekleştirdi. Freze ile kazınan yollar sıcak asfalt ile kaplandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşların ulaşım konusunda sıkıntı yaşamamaları adına asfaltlama çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, "İlçemizde asfaltsız cadde ve sokak bırakmamak için çalışıyoruz. Çalışmalarda bozuk yolları ilk olarak freze makinesi ile kazıyoruz. Bu şekilde hem yolun yükselmesinin önüne geçmiş oluyoruz hem de daha kaliteli asfaltlama yapılmasına imkan sunuyoruz. Asfaltlama çalışmalarımıza yaz aylarının yanı sıra kış aylarında da devam ediyoruz. Ekiplerimiz, ilçe genelinde belirlenen programlar dahilinde cadde ve sokaklardaki asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Osmangazi'de en ufak asfalt sorunu kalmayana dek çalışmalarımızı özverili bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:04 Kaynak: Bültenler
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