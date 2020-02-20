Osmangazi'den açıklama - Son Dakika

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Osmangazi'den açıklama

7 saat önce

Osmangazi Belediyesi'nden Fetih Müzesi ile alakalı açıklama yapıldı.

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Osmangazi Belediyesi'nden Fetih Müzesi ile alakalı açıklama yapıldı.


Belediyeden yapılan açıklamada, "Bursa turizmine yeni bir soluk kazandıran Panorama 1326 Bursa Fetih Müze'mizin tanıtımı için tüm platformları etkin olarak kullanmaya çalışıyoruz. 1 yıl gibi kısa sürede 110 ülkeden 750 bin kişiyi müzemizde ağırladık. Bu çalışmaların yansıması olarak, mesela Güney Kore'de yapılan araştırmada, Güney Koreliler'in Türkiye ve Bursa'da görmek istedikleri ilk yerler arasında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi gelmekte. Bizim için en büyük ödül, dünyanın tam panoramik en büyük müzesine gösterilen yoğun ilgidir. Müzemizin ülkemiz ve şehrimizin turizmine katkısı ise bizim en büyük gurur kaynağımızdır. Tamamen yanlış anlaşılmadan dolayı art niyetle bazı çevrelerin organize çalışmalarıyla müzemizin başarısı gölgelenmeye çalışılmakta. Tanıtım için kullandığımız tüm platformlarda başta billboard ve sosyal medya tanıtımları ile yazılı ve basılı görsellerde 'UNESCO' ibaresi yer almamaktadır. Kent Araştırmaları Enstitüsü, İdealkent (Kent Araştırmaları Dergisi), COJEP International, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG-MEWA) ve Fransız mimarlık okulu ENSAS (Strasbourg, école d'architecture) tarafından düzenlenen organizasyonda aralarında CHP'li Edirne, Büyükçekmece belediyelerinin de olduğu çok sayıda belediyeye ödül verildiğinin altını çizmek istiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Güney Kore, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:05 Kaynak: İHA
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