Osmangazi'den asfalt mesaisi - Son Dakika

Ulaşım alanında yaptığı yatırımlarla araç ve yaya trafiğine nefes aldıran Osmangazi Belediyesi, Panayır Mahallesi'nde altyapı çalışmaları tamamlanan sokakları asfaltla kapladı.

Osmangazi Belediyesi, açılan yeni imar yollarının dışında mevcut yollardaki iyileştirme çalışmalarını da kesintisiz şekilde devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, bugüne kadar Panayır Mahallesi'ndeki pek çok cadde ve sokak sıcak asfaltla kaplandı. Ulaşım konusunda bugüne kadar bütçeden ciddi kaynak ayırdıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Yol medeniyettir. Daha modern ve ulaşılabilir Osmangazi için bir yandan yeni imar yolları açıyoruz, bir yandan da mevcut yolları yeniliyoruz. Panayır Mahallemizde kısa süre önce sıcak asfaltla kapladığımız Pırıltı Sokak ile bağlantılı diğer sokaklar da yenileniyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan 250 metre uzunluğundaki isimsiz sokak, 375 ton asfalt sıcak asfaltla kaplandı. Çalışmalarımız mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" diye konuştu. - BURSA