Osmangazi'den Azerbaycan'a bayraklı destek - Son Dakika

Osmangazi'den Azerbaycan'a bayraklı destek

BURSA - Osmangazi Belediyesi, Azerbaycan'a destek vermek maksadıyla hizmet binasına Azerbaycan bayrağı astı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ermenistan'ın saldırılarına karşı kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduklarının mesajını verdi.

Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim bölgelerine ateş açması üzerine başlayan çatışmalar devam ederken, Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatıp, bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtardı. Osmangazi Belediyesi, Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'ın başlattığı operasyonlara destek olmak ve kardeş Azeri halkına birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vermek için hizmet binasına Türkiye ve Azerbaycan bayrağı astı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türk milletinin her zaman Azerbaycan'ın yanında yer alacağını ifade ederek, "Azerbaycan ve Türkiye kardeştir. Sonuna kadar da biz onların yanında olmaya devam edeceğiz. Ermenistan'ın, kardeş ülke Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kalbimiz, Azeri kardeşlerimizle birlikte atıyor. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu.