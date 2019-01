Osmangazi'den Bursa İçin Yeni Projeler

Hayata geçirdiği vizyon projelerle Bursa 'ya değer katan Osmangazi Belediyesi , yeni yatırımlar için çalışmalarına başladı. Mustafa Dündar 'ın başkanlığında geride kalan son 10 yılı ulaşımdan alt yapıya, kentsel dönüşümden tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan projelere, sosyal hizmetlerden sportif faaliyetlere kadar her alanda yatırımlarla dolu dolu geçiren Osmangazi Belediyesi, yeni dönem için hazırlanıyor."Daha güzel, daha yaşanılabilir bir Osmangazi" hedefiyle ilçeyi hizmetlerle donatan Başkan Dündar, önümüzdeki 5 yıllık dönemde Bursa'ya kazandıracakları vizyon projeler için bürokratlarıyla birlikte yoğun mesai harcıyor. Dündar, Soğanlı Kültür Merkezi'nde başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle gerçekleştirdiği toplantıda hizmet çıtasını yükseltecek yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Birim müdürleri, yıl genelinde yapılan çalışmaları değerlendirirken, yeni dönem için proje ve çalışmalar hakkında da düşüncelerini paylaştı.Osmangazi Belediyesi olarak geride kalan 10 yılda yapısal anlamda birbirinden önemli projelerle örnek çalışmalara imza attıklarını belirten Dündar,sosyal, kültürel ve sanat çalışmalarıyla ilçedeki hayat standartlarını artırdıklarını kaydetti. Türkiye 'de borçsuz ender belediyelerden biri olduklarına dikkat çeken Dündar, "Bütçeyi en verimli şekilde kullanıyoruz. Borçlanmadan ve arazi satışı yapmadan bütçemizin yarısını yatırımlar için kullanıyoruz. Faiz gideri en az olan belediyeyiz. Borcumuz olmadığı gibi her yıl yaptığımız yatırımlarla belediyemizin mal varlığını da arttırıyoruz. Sayıştay denetiminde kamu zararı tespit edilmeyen tek belediyeyiz. Bu durum bizim şeffaf ve hesap verebilen bir belediye olduğumuzu ortaya koyuyor. Yapmış olduğumuz disiplinli yönetim, planlı çalışma, bütçenin akıllıca kullanılması Osmangazi'nin kazanmasına vesile oluyor" dedi.Osmangazi'deki 136 mahalleye hizmet götürdüklerini anlatan Dündar, "Her mahallemizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Önümüzdeki dönemde de çalışmalarımız bu yönde olacak. Hedefimiz, ilçemizi daha da güzelleştirmek. Birbirinden değerli ve önemli vizyon projeleri Bursa'ya kazandırdık. Yürüttüğümüz çalışmalarla bir yandan tarihimize sahip çıkarken, diğer yandan günümüz modern şehrini inşa ediyoruz. Hizmetlerimiz sadece Osmangazi'ye değil bütün Bursa'ya hitap ediyor. 10 yıldır yaptığımız bu hizmetlerin çıtasını önümüzdeki dönemde yükselteceğiz. Bursa'ya vizyon katacak yeni projeler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak sosyal belediyecilik hizmetlerinde insan odaklı çalışmalara yeni dönemde de önem vereceklerini belirterek, sosyal projeler ve 'Gönül Belediyeciliği' konusunda bürokratların proje tekliflerini dinledi. - BURSA