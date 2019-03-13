Osmangazi'den Bursa'ya İki Anıt Eser

Bursa'nın manevi zenginliği ve kimliğini ortaya koyan iki anıt eseri hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, bulvarın Yunuseli girişinde yer alan kavşak üzerine 9 metre 44 santimetre sütun yüksekliğine sahip Göç Heykeli'ni monte etti. Bronzdan yapılmış leyleklerin yapıldığı heykel, kente önemli bir görsel değer kazandırdı. 7 metre 60 santimetre yüksekliğinde kuş evi olarak tasarlanan Yurt Heykeli ise Hamitler çıkışında bulunan kavşak üzerine dikildi. Osmanlı Dönemi'nin izlerini taşıyan iki anıt eser, Bursa mermerinden yapılmasıyla dikkat çekiyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen heykellerin açılış törenine; AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar açılış töreninde yaptığı konuşmada, şehrin mayasını oluşturan göç tarihini, Göç ve Yurt anıtları ile taçlandırdıklarını belirtti. Belediye olarak, tarihe ve şehre

sahip çıktıklarını ifade eden Dündar, "Bursa, 50 yıldır hızlı bir yapılaşma içine girmiş ve plansız gelişerek yeşilini kaybetmiş. Şimdi bunları yeniden ayağa kaldırmaya, tarihi dokuyu yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte yeni caddeler, kültür merkezleri, parklar açarak mahallelerin yaşanabilir hale gelmesini sağlıyoruz. 2009'dan bugüne Yunuseli bölgesinin gelişmesinde ciddi bir başarı yakaladık. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı asfaltıyla, alt yapısıyla, tretuvarıyla, kaldırımıyla örnek bir cadde oldu. Aynı zamanda bu caddede ilk defa Fransa'da uygulanan trafik lambası olmayan kavşak uygulamasını yaptık. Bu uygulamayı devam ettirerek, trafiğe yeni bir model getireceğiz" dedi.

DÜNDAR: "ŞEHRİMİZE DEĞER KATACAK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Bölgedeki mimarinin gelişmesiyle dönemin sosyal yaşamını yansıtan çizgileri ortaya çıkardıklarını kaydeden Dündar, "Şehrimize değer katacak çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Bursa'mız, 1326 yılından itibaren 1530-1570 yılları arasında Anadolu'daki ayaklanmalarla, 1880'li yıllarda yaşanan savaşlar nedeniyle Rumeli ile Kafkasya'dan, 1923'te Kurtuluş Savaşı sonrası Yunanistan Mübadelesiyle, 1950-1989 yıllarında ise Bulgaristan göçleri almış. Tüm bu göçlerle gelenler birbirleriyle kaynaşmış, birlik ve beraberlikle yaşamış. Bizler de bu hikaye ile yeni gelişim gösteren bölgelerde şehre, caddelere estetik katan bir eser olsun istedik. Bunun üzerine anıtımızı 19. ve 20. yüzyılda yaşamak için Bursa'ya göç edenlerin anısına tasarladık. Eserlerimizin, caddenin gelişmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Göç ve Yurt Anıtlarımız, kardeşliğin en güzel örneğinin yaşandığı Bursa'mıza hayırlı olsun" diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da, Bursa'nın tarih boyunca göç ile anılan bir şehir olduğuna dikkat çekerek, "Bursa'mızda göç ile ilgili birçok acı tatlı hatıra var. Zaman zaman bunları yad ediyoruz. Bu anıtın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İki anıtın eserin heykeltıraşı Nilhan Sesalan ise bu eserlerin tüm kuşlara ve göçmenlere yurt olmasını dileyerek, kendisine böyle bir fırsat sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.