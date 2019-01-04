Son Dakika Haberleri: Osmangazi'den Bursa'ya Yakışacak "Millet Bahçesi"

Osmangazi'den Bursa'ya Yakışacak "Millet Bahçesi"

36 dakika önce

Osmangazi Belediyesi'nin örnek kentsel dönüşümü hayata geçirdiği Soğanlı'da 100 dönüm arazi üzerine kuracağı Millet Bahçesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Osmangazi'den Bursa'ya Yakışacak
Osmangazi Belediyesi'nin örnek kentsel dönüşümü hayata geçirdiği Soğanlı'da 100 dönüm arazi üzerine kuracağı Millet Bahçesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Millet Bahçeleri'nin en güzel örneklerinden biri Osmangazi'de yapılıyor. Soğanlı'da 100 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan Millet Bahçesi projesinde çalışmalar başladı. Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin zemin düzleme ve tesviye çalışmalarının ardından çim tohumları serpildi. Toprağın yeşermeye başladığı Millet Bahçesi, çalışmalar tamamlandığında çocuk oyun alanları, koşu yolu, fitness ve aktivite alanları ile Bursa'nın merkezinde vatandaşların rahat nefes alabileceği ve güzel vakit geçirebileceği yeni bir cazibe merkezi olacak.

Soğanlı'da güvenli yaşamın başladığı örnek kentsel dönüşüm projesini de tamamlayacak olan Millet Bahçesi'nin Bursa'ya ayrı bir değer katacağını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, toplam 100 bin 713 metrekarelik alanda düzenleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Dündar, Millet Bahçesi'nin tamamlandığında Türkiye'nin en özgün sosyal donatı alanlarından biri olacağını ifade ederek, "Soğanlı'da 42 hektarlık alanda yeni bir şehir kurduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılaşmada ideal olarak gösterdiği, zemin artı 5 kat yüksekliğindeki binalar inşa ederek Türkiye'de örnek bir kentsel dönüşüme imza attık. Geniş caddeleri ve sosyal donatı alanlarıyla modern şehrin ortaya çıktığı bu projemizi, Millet Bahçesi projesi ile taçlandırıyoruz. Böylece yeniden 'Yeşil Bursa' dönüşümüne katkı sağlıyoruz" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:22 Kaynak: İHA

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