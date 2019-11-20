Osmangazi'den Bursaspor'a loca desteği

Osmangazi Belediyesi, maddi sıkıntı içinde olan ve yeniden Süper Lig'e dönmek için mücadele veren Bursaspor'a destek olmak maksadıyla loca kiraladı.



Yeşil-beyazlı kulübe loca alınarak destek olunması yönündeki teklif Osmangazi Belediyesi'nin Ekim ayı olağan meclis toplantısında oy çokluğuyla kabul edilmişti. Meclis kararının ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan arasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndan loca kiralanmasına dair bir protokol imzalandı.



Hep birlikte şehrin takımına sahip çıkılması gerektiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, "Şampiyon takımımız Bursaspor'u inşallah en kısa zamanda hak ettiği yerlerde görürüz. Biz güçlü bir Bursaspor için elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Çünkü, Bursaspor bu şehrin en güçlü markası. Bu markanın değerini artırmak için bütün Bursa elinden gelenin en iyisini ortaya koymalı. Takımımıza başarılar diliyorum" dedi.



Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan da desteklerinden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür ederek, "Başkanımız her zaman destek veriyor. Özellikle içinde bulunduğumuz bu zor zamanda bize maddeten ve manenen güç veriyorlar. Zaten önemli olan iyi günde olduğu gibi kötü gününde de takımın arkasında olmak. Tekrar Süper Lig'e çıkarak orada kalıcı olmak istiyoruz. En kısa sürede ait olduğumuz yere çıkarak bize verilen desteği karşılıksız bırakmamak istiyoruz" diye konuştu. - BURSA