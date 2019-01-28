Osmangazi'den Çekirge'ye Yeni Park

2018 yılında 92 bin 590 metrekarelik alana 39 park ve 61 bin metrekarelik yeşil alan kazandıran Osmangazi Belediyesi, 2019 yılında da ilçenin dört bir yanında park ve yeşil alanlar oluşturmaya devam ediyor. Çekirge Mahallesi'nde pazar alanı olarak kullanılan ancak zaman içerisinde pazarcı esnafının başka noktalardaki pazar yerlerini tercih etmesiyle birlikte atıl vaziyette kalan pazar alanını parka dönüştürüyor. Pazar alanı ile birlikte bölgede yer alan eski basketbol sahasını da yıkarak yaklaşık 1000 metrekarelik bir alan elde edecek olan Osmangazi Belediyesi, içerisinde çocuk oyun grupları, dinlenme noktaları ve yürüyüş yollarının yer aldığı modern bir park inşa edecek. Ayrıca yıkılan basketbol sahasının yerine yeni bir basketbol sahası da inşa edilecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, park inşa edilecek olan bölgeyi gezerek proje hakkında bilgiler verdi. Başkan Dündar, "Çekirge Mahallemiz'deki mevcut pazar alanı, yokuş bir bölgede bulunduğundan ve de yollarının dar olmasından dolayı pazarcı esnafı tarafından tercih edilmeyen bir nokta haline geldi. Pazar alanı esnaf tarafından kullanılmayınca atıl vaziyette kaldı. Osmangazi Belediyesi olarak bu alanı düzenleyerek park haline getiriyoruz. Mahalleye nefes aldıran güzel bir mekan ortaya çıkmış olacak. Park inşası için çalışmalarımızı başlattık. Çekirge Mahallemiz'e hayırlı olsun" dedi.