Osmangazi'den çocuklara 'Serin' müjde - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Sukaypark'ta çocuklara özel yapılan ve pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan 'Su Oyunları Parkı' normalleşme dönemiyle birlikte yeniden hizmete açılıyor.

Osmangazi Belediyesi'nin yaz aylarında çocuklara alternatif bir aktivite imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Bursa'nın ilk Su Oyunları Parkı, sıcak yaz günlerinde çocukların neşelerine neşe katıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan park, 30 Haziran Çarşamba günü yeniden açılıyor. İçerisinde su kaydırağı, su çemberi, su palmiyesi, su jeti gibi toplam 20 çeşit oyun grubunun bulunduğu dev tesis, Pazartesi ve Salı hariç haftanın 5 günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet verecek. Su Oyunları Parkı'na gelen çocuklar, güvenli şartlarda ve sağlık koşullarına uygun bir şekilde eğlenceli vakit geçirecek.

Türkiye'nin en önemli tesislerinden biri olan Sukaypark'ta ilklere imza attıklarını vurgulayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Su Oyunları Park'ımızda çocuklarımız doyasıya eğlenebilme imkanı buluyor. Bizler, normalleşme dönemiyle tesisimizi yeniden hizmete açtık. Tüm vatandaşlarımızı çocuklarıyla birlikte parkımıza davet ediyorum. Pandeminin stresini bir nebze de olsa atmak isteyen herkes burayı ziyaret edebilir" dedi. - BURSA