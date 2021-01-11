Osmangazi'den Emniyet Teşkilatına büyük destek - Son Dakika

Osmangazi'den Emniyet Teşkilatına büyük destek

11.01.2021 12:27
Osmangazi'den Emniyet Teşkilatına büyük destek, System.String[]

Osmangazi Belediyesinin, kurum farkı gözetmeksizin ilçeye kazandırdığı yatırımların son halkası, Küçükbalıklı Polis Merkezi oldu.

Osmangazi Belediyesinin, kurum farkı gözetmeksizin ilçeye kazandırdığı yatırımların son halkası, Küçükbalıklı Polis Merkezi oldu.

Yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Küçükbalıklı Polis Merkezini törenle açıldı. 2 bin 200 metrekare alan üzerine kurulan ve 5 milyona mal olan modern polis merkezi 160 bin kişinin yaşadığı bölgeye hizmet verecek. Tören öncesi karakolu gezen protokol üyeleri ardından dualarla kurdeleyi kesti. Kurdele sonrası konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'ın Osmangazi ilçemize kazandırdığı Küçükbalıklı Polis Merkezi'nin açılışını yaptık. Yaklaşık 5 milyon liraya yakın bir kaynak kullanılarak güzel bir eser inşa edildi. Örnek bir polis merkezi oldu. Osmangazi Belediyesi'ne yakışır bir eser ortaya çıktı. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a bu polis merkezini ilçemize kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Bölgeye asayiş ve huzur anlamında önemli katkılar sağlayacak olan Küçükbalıklı Polis Merkezi'nin Osmangazi'mize ve Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Mustafa Dündar'a teşekkür ediyorum"

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, "Osmangazi Belediyemiz tarafından inşa edilen bu güzel polis merkezini hizmete açtık. Bu polis merkezi, asayiş için önemli gördüğümüz noktalardan bir tanesine inşa edildi. Vatandaşa hizmet noktasında belediyelerimiz ve yerel yönetimlerimiz üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Hem genel kamu kurumlarımız hem de belediyelerimiz güzel ve uyumlu bir şekilde, birbiri ile iletişim halinde hizmetlerini sunuyorlar. Osmangazi Belediyemiz, geçtiğimiz günlerde Osmangazi İlçe Nüfus Müdürlüğü için Emek Mahallesi'nde bir nüfus şefliği inşa etti. Aynı şekilde İl Emniyet Müdürlüğü için de bir polis merkezi inşa etti. Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

160 bin nüfuslu bölgeye hizmet verecek

Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, "Valimiz Yakup Canbolat'ın katılımıyla karakolumuzun hizmet binasının açılışını gerçekleştirdik. Ben başta Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür ediyorum. Bu hizmeti daha önce biz Merinos Karakolu bünyesinde veriyorduk. Burada yapılan modern, standartlara uygun yeni karakol hizmet binamızda bu hizmet daha yakın şekilde yöre halkına sunulacaktır. Yaklaşık 160 bin civarında bir nüfusa hizmet edecektir. Tabi mekanlar ne kadar güzel, ne kadar standart olursa hizmet kalitesine de yansıyor. Çok güzel bir mekan oldu. Bursa'daki örnek karakollar arasında gösterilebilir. Birlikte çalışmalarımız devam edecek. Ben tekrar belediyemize ve başkanına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"2 bin 200 metrekare arsa üzerine inşa edildi"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi Belediyemiz tarafından inşa edilip emniyet teşkilatımıza devrettiğimiz Küçükbalıklı Polis Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik. Pandemi kuralları çerçevesinde yaptığımız bu açılışta bizlerin yanında olan Bursa Valimiz Yakup Canbolat'a, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a, Bursa İl Emniyet Müdürümüz Tacettin Aslan'a, Bursa İl Jandarma Komutanımız Tuğgeneral Hakan Saraç'a, Osmangazi Kaymakamımız Zafer Orhan'a teşekkürlerimizi sunuyorum. Hep birlikte polis merkezini gezip incelemelerde bulunduktan sonra kurdeleyi keserek bu modern karakolu hizmete açtık. 2 bin 200 metrekare arsa üzerine inşa ettiği bir merkez, 2 kattan oluşuyor. Emniyet mensuplarımızın tüm ihtiyaçları gözetilerek inşa edildi. Bir polis merkezinin sahip olması gereken tüm birimler burada yer alıyor. Küçükbalıklı'dan Demirtaş'a kadar geniş bir bölgeye hitap edecek olan bu polis merkezi, vatandaşlarımızın asayişi ve huzuru için hizmet verecek. Huzurun ve güvenin şehri Bursa'mıza yakışır bir polis merkezi oldu. Allah kazadan beladan ve tüm kötü olaylardan Bursa'mızı korusun" dedi. - BURSA

Osmangazi'den Emniyet Teşkilatına büyük destek
Osmangazi'den Emniyet Teşkilatına büyük destek
Osmangazi'den Emniyet Teşkilatına büyük destek
Osmangazi'den Emniyet Teşkilatına büyük destek

Polis Merkezi, Osmangazi, Hisarcık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmangazi'den Emniyet Teşkilatına büyük destek - Son Dakika


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