Osmangazi'den esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını dolayısıyla maske ve eldiven dağıtırken, pazarcı esnafı ve vatandaşlara bu kez Türk bayrağı da hediye etti. Osmangazi Belediyesi 'Vefa Destek Grubu' ekipleri de ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan erzak kolilerinin yanında vatandaşlara bayrak verdi. Osmangazi Belediyesi ekiplerinin dağıttığı bayrakları alan esnaf ve vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kendilerini unutmayan Başkan Mustafa Dündar'a teşekkür eden Osmangazi halkı, ellerinde bayrakları ile coşku içerisinde İstiklal Marşı'nı okuyacaklarını söyledi. - BURSA