Osmangazi'den karne hediyesi - Son Dakika
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Osmangazi'den karne hediyesi

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi, yarı yıl tatiline giren öğrencilere karne hediyesi olarak boyama kitabı dağıttı.

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Osmangazi Belediyesi, yarı yıl tatiline giren öğrencilere karne hediyesi olarak boyama kitabı dağıttı.


2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk yarısının sona ermesi dolayısıyla ilçe sınırlarında yer alan 80 ilkokula boyama kitabı hediye eden Osmangazi Belediyesi, öğrencilerin yüzünü güldürdü. Belediyenin özel olarak hazırladığı boyama kitabı ve boya seti minik öğrencilere dağıtıldı. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler, tatil hediyeleri ile sevindi. Bursa'nın tarihi mekan ve sembollerinin çizimlerinin yer aldığı boyama kitabıyla tatillerine renk katacak öğrenciler, aynı zamanda şehrin kültür ve turizm değerlerini de tanıma fırsatı bulacak.


Güçlü yarınların sahibi olan çocuklar için eğitim alanında büyük yatırımlara imza attıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Çocuklarımızın sağlıklı ve modern koşullarda eğitim alması için okullarımıza yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bütün bunların yanı sıra bu tür çalışmalarımızla da, çocuklarımızın ilçemizdeki güzellikleri tanımalarını ve keyifli zaman geçirmelerini arzu ediyoruz. Öğrencilerimiz ne kadar iyi şartlarda eğitim görürse, başarılı fertler olarak ülkemize en iyi şekilde fayda sağlayacaklar. Çocuklarımız ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum" dedi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:24 Kaynak: İHA
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