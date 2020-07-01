Osmangazi'den kişiye özel maske - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (OSMEK) geleneksel yöntemler kullanılarak özel tasarımlı ve yıkanabilir maskeler imal ediliyor.



Meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandıran OSMEK'te el sanatları eğitimi veren Selma Endar, yeni tip korona virüs salgınına karşı maske üreterek belediyeye katkı sunuyor. Virüsün Türkiye'de ilk görüldüğü günden bu yana kolları sıvayan Endar'ın hijyenik ortamda büyük bir titizlikle ürettiği maskeler, öncelikle sahada ve hizmet binalarında çalışan belediye personeline veriliyor. Bunun yanı sıra maskelere birbirinden renkli nakışlar işleyerek figürler oluşturan Endar, dışarıdan gelen siparişleri de değerlendiriyor.



Süreç boyunca yoğun mesai harcadığını belirten Selma Endar, "Korona virüsün ülkemizde görüldüğü tarihten itibaren maske hayatımızın bir parçası haline geldi. Ben de bu süreçte virüse karşı alınan tedbirlere katkıda bulunabilmek adına ilk etapta cerrahi maske ürettim. Güzel geri dönüşler almak beni oldukça mutlu etti. Daha sonra ise farklılık katmak adına gül, çınar yaprağı ve bayrak gibi figürleri maskelere nakış olarak işledim. Belediyemizin temin ettiği antibakteriyel ve yüzde yüz pamuklu kumaşlarla bugüne kadar 10 bin adet maske diktim. Virüs son buluncaya kadar elimden geldiğince üretime devam edeceğim. Yeter ki vatandaşlarımız tedbiri bir an olsun elden bırakmasınlar. İnşallah, en kısa sürede sağlıklı günlerimize geri döneceğiz" dedi. - BURSA