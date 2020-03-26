Osmangazi'den korona virüse karşı topyekûn savaş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmangazi'den korona virüse karşı topyekûn savaş - Son Dakika

Osmangazi'den korona virüse karşı topyekûn savaş

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için çalışmalarını arttırdı.

Osmangazi'den korona virüse karşı topyekûn savaş, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için çalışmalarını arttırdı. Belediye ekipleri, ilçe genelinde korona virüse karşı adeta topyekün savaş açtı.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın talimatları çerçevesinde korona virüsün yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla Osmangazi'de tedbirler arttırıldı. İlçede bulunan meydanlar, cadde ve sokaklar ile vatandaşların yoğun olarak kullanıldığı kamu kurum ve kuruluşlara ait binalar ve ibadethaneler gibi alanlar, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından her gün yıkanıp dezenfekte edilirken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların bilinçlendirilmesi, pazarlarda maske ve eldiven dağıtımı gibi konularda birçok faaliyet yürüterek, virüsün etkisini en aza indirmek için çalışıyor.


Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında marketleri gezerek müşteri ve çalışanları bilgilendiren Zabıta ekipleri, virüse karşı dikkat edilmesi gereken en önemli unsur olan sosyal mesafe alanını oluşturmak adına market içerisine şeritler çekti. Bu şeritler sayesinde müşteriler ve çalışanlar için kasa bekleme alanlarında sosyal mesafe alanı oluşturuldu. Alınan önlemler doğrultusunda bundan sonra marketler, dükkan metrekaresinin onda biri kadar müşteriyi içeri alabilecek. Zabıta ekipleri ayrıca, market içerisinde yaptığı denetimler ile de açıkta sebze, meyve ve ekmek satılmasına izin vermedi. Evde kalınan bir dönemde bile en çok gidilen yerler arasında bulunan semt pazarlarında da önemli çalışmalar yürüten ekipler, pazara gelen vatandaşları bilgilendirerek eldiven ve dezenfektan dağıttı. Pazardaki etiket fiyatlarını da kontrol eden zabıta ekipleri, fiyat arttırma fırsatçılığına da izin vermedi.


"Panik yapmadan dikkatli olalım"


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı önlemleri arttırdıklarına vurgu yaparak, "Virüsün ülkemizde yayılmasını engellemek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına devletimiz ve hükümetimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Osmangazi Belediyesi olarak bizler de ilçemizdeki, vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına, üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz, bu riskli günlerde kişisel temizliklerine ve hijyene çok özen göstermeleri, ayrıca kalabalık ortamlardan uzak durmalarıdır. Koronavirüs, temas yoluyla insandan insana bulaşıyor. Bu nedenle teması ne kadar azaltırsak, virüsü de o kadar kolay ve çabuk yenebiliriz. Devletimizin ve hükümetimizin başarılı çalışmaları neticesinde virüsten en az etkilenen ülkelerden biriyiz. Vatandaşlarımız panik yapmasın ancak dikkati de elden bırakmasın. İnşallah bu illetten en kısa sürede kurtulacak ve eski sağlıklı, güzel günlerimize döneceğiz" dedi. - BURSA

Osmangazi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:12 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir Maaşı evine teslim edilen yaşlı kadın: "Oğlum bunun içinden harçlık alın"
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı         
19:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz         
19:29
Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı         
19:19
Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor         
19:18
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı         
19:06
ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu         
18:51
Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı         
18:42
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü         
18:37
Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak         
18:37
Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı! Kendini streçe sardı Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı! Kendini streçe sardı         
18:34
İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet         
18:28
Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar         
18:11
Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir         
18:10
Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı         
18:00
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama         
17:31
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı         
17:24
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir         
17:22
Eski futbolcu Wesley Sonck'tan fenomen kızına gönderme: Ben bikinili fotoğraf paylaşmıyorum Eski futbolcu Wesley Sonck'tan fenomen kızına gönderme: Ben bikinili fotoğraf paylaşmıyorum         
17:20
Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu         
17:12
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir         
17:00
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz         
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı         
16:54
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor         
16:52
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı         
16:50
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı         
16:48
Graziano Pelle ve sevglisinin koronavirüs dansı rekor kırdı Graziano Pelle ve sevglisinin koronavirüs dansı rekor kırdı         
16:47
Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı         
16:44
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı         
16:43
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti         
16:41
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde         
16:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2020 19:51:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmangazi'den korona virüse karşı topyekûn savaş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]