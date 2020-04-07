Osmangazi'den küçük esnafa büyük destek - Son Dakika
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Osmangazi'den küçük esnafa büyük destek

6 saat önce

Zor günler geçiren esnafa destek olmak için harekete geçen Osmangazi Belediyesi, BESOB'un bildirdiği iş yerlerini kapatmak zorunda kalan mağdur esnaflar ve günlük ücretle çalışanlara erzak dağıtmaya başladı.

Osmangazi'den küçük esnafa büyük destek, System.String[]

Zor günler geçiren esnafa destek olmak için harekete geçen Osmangazi Belediyesi, BESOB'un bildirdiği iş yerlerini kapatmak zorunda kalan mağdur esnaflar ve günlük ücretle çalışanlara erzak dağıtmaya başladı. Başkan Mustafa Dündar, küçük esnaf ve çalışanların özellikle ailelerine ve çocuklarına desteklerinin artarak süreceğini açıkladı.


Bursa'da berberler, lokantacılar, kahveciler, çay ocakları, seyyar satıcılar ile günlük ücretle hayatını geçindiren binlerce çalışan korona salgını nedeniyle ciddi bir mağduriyet yaşıyor. Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği


(BESOB) ile iletişime geçen Osmangazi Belediyesi, BESOB tarafından tespiti yapılan liste dahilinde mağdur esnaf ve çalışanlarına erzak desteği vermeye başladı.


'Temizlikle salgını, yardımla mağduriyetleri engellemeye çalışıyoruz"


BESOB Başkan Vekili Fahrettin Tüccaroğlu ile birlikte ortak açıklama yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, esnafın toplumun ve ekonominin temel taşlarından olduğunu belirterek, 'Bir yandan aralıksız olarak sürdürdüğümüz temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları ile ilçemizi hastalıktan korumaya çalışıyoruz. Diğer yandan da sosyal destekler ile mağduriyetlerin önüne geçmeye çalışıyoruz' dedi.


'Herkesin zorlu süreçte hayata tutunmasını sağlayacağız'


Tüm toplumun anlamlı bir duyarlılık sergilediğini hatırlatan Osmangazi Belediye Başkanı Dündar, 'Her anlamda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Maalesef bu süreçte iş yerlerini kapatmak zorunda olan esnafımızla birlikte yeni mağduriyetler ortaya çıkmaya başladı. Sosyal desteklerle vatandaşımızın yanındayız. BESOB ile görüşerek süreçten olumsuz etkilenen esnafımız ve onların yanında çalışanlarımız ile yine yevmiye diye tabir edilen günlük ücretle geçinen vatandaşlarımıza ulaşacağız. İnşallah hep birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşımızın, esnafımızın ve tüm çalışanlarımızın hayata tutunmalarını sağlamak istiyoruz. Zor günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz, birlikte başaracağız' şeklinde konuştu.


'Esnaf çok mağdur, osmangazi'ye teşekkür ediyoruz'


BESOB Başkan Arif Tak'ın yaşı nedeniyle ortak açıklamaya katılamadığını bildiren Başkan Vekili Fahrettin Tüccaroğlu, özellikle salgın nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda olan küçük esnaf ve günlük ücretle çalışanların ciddi mağdur olduklarını ifade etti. Zor durumda olan esnaflar için Osmangazi Belediyesi'nin başlattığı çalışmanın çok önemli olduğunun altını çizen Tüccaroğlu, 'Esnafımız gerçekten mağdur durumda. İnşallah hastalığı en hafif hasarla atlatırız. Bu anlamlı ve örnek duyarlılıktan dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah hep birlikte üstesinden geleceğiz' dedi. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 01:26 Kaynak: İHA

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