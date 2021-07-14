Osmangazi'den 'kurban' broşürü - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı rahat ve güvenli geçirebilmeleri, kurbanlıklarını güvenle alıp temiz ve hijyenik ortamlarda kesebilmelerini sağlamak için hazırlıklarını tamamladı. Kurban alım-satım ve kesim yerleri ile sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlarda vatandaşlar, el broşürü ile bilgilendiriliyor.

Veysel Karani Mahallesi'nde 60 bin metrekare alan üzerine Türkiye'nin en modern 'Hijyenik Kurban Kesim ve Satış Yeri'ni inşa ederek geçtiğimiz yıl hizmete açan Osmangazi Belediyesi, vatandaşlarını kurban ibadetlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Hijyenik Kurban Kesim ve Satış Tesisi'nin yoğun talep gördüğünü ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Her anlamda örnek tesisimizde bu yıl özellikle büyük baş hayvan satışı için ilave padoklar inşa ettik. 5 bin küçükbaş, 3 bin de büyükbaş olmak üzere toplam 8 bin hayvan kapasitesine sahip bu tesisimiz dışında, 11 bin büyük ve küçükbaş hayvan kapasitesine sahip Geçit Mahallesi'ndeki alanda da kurban satışları devam ediyor" dedi.

Kurban Bayramı öncesi yapılacak alışveriş ve kurban kesim yerleri ile kurbanlık alışverişinde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda vatandaşları bilgilendirdiklerini belirten Başkan Dündar, "Bizler her türlü tedbiri aldık ancak, vatandaşlarımızın da uyması gereken bazı kurallar var. Bursa dışından gelen hayvanlar için veteriner sağlık raporu, Bursa içinden gelenler için de kurbana uygun olup olmadığını gösteren pasaport sorgulanmalıdır. Resmi evrak ve kulak küpesi bulunmayan, fiziki kusuru olan, sürekli yatan ve solunum güçlüğü çeken hayvanlar alınmamalı" diye konuştu.

Başkan Dündar, ayrıca kurbanlıkların hijyenik ortamda kesimlerini sağlamak için Zabıta, Çevre Koruma ve Kontrol, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililerinden oluşan bir Kurban Denetim Komisyonu kurduklarını, bu komisyonun kurban satış ve kesim yerlerini bayram boyunca denetleyeceklerini söyledi.

Kaçan kurbanlıkların yakalanması için oluşturulan Kurban Yakalama Timi'nin yanı sıra hayvan satış ve kesim yerlerinde sineklere karşı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin düzenli şekilde görevlerini yaptığını kaydeden Dündar, "Satış ve kesim yerleri, kurban atıklarının rahatsızlık oluşturmaması, çevre ve insan sağlığına zarar vermemesi için bayram boyunca düzenli şekilde ilaçlanacak. Bağlarbaşı, Kükürtlü, Yeşilova, Emek, Dikkaldırım, Küçükbalıklı, Hamitler, Doğanevler, Alacahırka, Sırameşeler, Yunuseli, Geçit Mahallesi Gündüz Sokak, Geçit Mahallesi Şehit Er Bahattin Gündüzlü ve 1. Gedik Sokak arası, Soğanlı-Çirişhane, Soğanlı, Yenibağlar, Hürriyet, Ziraat Pazarı ve Panayır Mahallerindeki pazar alanları kurban kesim alanı olarak düzenlendi. Bunun dışında, sokak ve parklarda kurban kesimi kesinlikle yasak. Çevre kirliği ve kötü görüntüye sebep olmamak için vatandaşlarımızdan belirlenen noktalar dışında kurban kesmemelerini istiyoruz. Vatandaşlarımız, mahallelerimizde yaşanacak herhangi bir olumsuz durum karşısında 444 16 01 ve 270 70 88 nolu telefonumuzu arayarak yardım isteyebilirler" dedi. - BURSA