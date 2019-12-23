Osmangazi'den modern kurban satış ve kesim tesisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmangazi'den modern kurban satış ve kesim tesisi - Son Dakika

Osmangazi'den modern kurban satış ve kesim tesisi

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik şartlarda kurban ibadetlerini yerine getirebilmesi için Veysel Karani Mahallesi'ne modern bir kurban satış ve kesim kompleksi inşa ediyor.

Osmangazi'den modern kurban satış ve kesim tesisi, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik şartlarda kurban ibadetlerini yerine getirebilmesi için Veysel Karani Mahallesi'ne modern bir kurban satış ve kesim kompleksi inşa ediyor.


Türkiye'de borçsuz ender belediyeler arasında yer alan Osmangazi Belediyesi, ihtiyaç duyulan noktalarda hizmet üretmeye devam ediyor. Kurban Bayramı'nda oluşan çevre kirliliği ve kötü görüntünün önüne geçmek adına harekete geçen Osmangazi Belediyesi, modern bir kurban kesim tesisini ilçeye kazandırıyor. Veysel Karani Mahallesi'nde inşa edilen tesis, 20 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 60 bin metrekareden oluşuyor. Tesiste, kesim öncesi hayvanların bekletileceği 125 küçükbaş, 125 de büyükbaş olmak üzere toplam 250 padok yer alacak. Günlük 4 bin hayvan kesim kapasitesine sahip tesiste, karantina bölümü, kesimhane, depolar, adaklık kurban satış bölümleri, zabıta ve veteriner noktaları ile 400 araçlık otopark yer alacak.


Tesisin inşaatında büyük yol kat edildi. Betonarme bölümlerin inşaatı tamamlanırken, çatı kısmında ise çalışmalar devam ediyor. Çelik çatı direklerinin montajı tamamlandı. Çatı üst örtüsünde çalışmalar ise büyük bir hızla sürdürülüyor. Çevre düzenlemesi ve yürüyüş yollarının da yapımının ardından tesisin önümüzdeki kurban bayramına hazır olması hedefleniyor.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hijyenik kurban kesi yeri inşaatında incelemelerde bulundu. Tesis hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, "Osmangazi'nin farklı noktalarında kurulan kurban satış ve kesim yerlerini güzel, modern ve hijyenik bir komplekste bir araya topluyoruz. İlçede her yıl farklı bölge de kurulan kurban satış ve kesim alanları, ilçenin taleplerini karşılamıyor ve de insan sağlığına olumsuz yönde etkileyerek çevre ile görüntü kirliliğine sebebiyet veriyordu. Bu sebeple insan sağlığını olumsuz etkileyen unsurlara mani olmak, çevreyi kirletmemek adına vatandaşların talepleri doğrultusunda modern kurban satış ve kesim yeri için çalışmalar başlattık. Tesisin betonarme bölümlerinin inşaatını tamamladık. Çelik çatı bölümünde çalışmalar devam ediyor. Kurban Bayramı'na kadar tesisin inşaatını bitireceğiz. Osmangazi'ye yakışır bir tesis yapıyoruz. Bu tesis sayesinde hayvan satıcıları hiçbir sıkıntı yaşamadan modern şartlarda hayvanlarını satabilecek. Vatandaşlar ise sağlıklı ve hijyenik ortamda hayvanlarını kesebilecek. 18 bini kapalı alan olmak üzere toplam 60 bin metrekare alana sahip bu kurban kesim tesisimiz, ilçemiz için hayırlı olsun" dedi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:53 Kaynak: İHA
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