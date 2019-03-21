Son Dakika Haberleri: Osmangazi'den Nevruz Bayramı'na Özel Konser

Osmangazi'den Nevruz Bayramı'na Özel Konser

5 dakika önce

Kültür sanat alanında önemli çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, baharın gelişini simgeleyen Nevruz'u Yenigün Türküleri Konseri ile kutladı.

Osmangazi'den Nevruz Bayramı'na Özel Konser, System.String[]

Türk dünyasının ortak ve geleneksel bayramı olan Nevruz, Gökdere Kültür Merkezi'nde Ulukök Türk Dünyası Müzikleri Topluluğu tarafından verilen konserle kutlandı.

Büyük coşkunun yaşandığı konserde Sanat Yönetmeni Doç. Dr. Erdem Özdemir ve ekibi, Bursalı sanatseverlere unutulmaz bir gün yaşattı. Dutar, murinhur, temir komuz, kam davulu gibi geleneksel müzik aletlerinin de tanıtıldığı konserin açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, "Belediye olarak yıl içerisinde Türk dünyasıyla ilgili çeşitli organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Büyük bir hassasiyet göstererek, tüm Türk halklarıyla buluşmalar tertip ediyor ve kardeşlik protokolleri imzalıyoruz. Bugün de günün anlam ve önemine uygun Yenigün Türküleri Konserini düzenleyerek, gönül dünyamızı Türk milletinin ortak müzikleriyle buluşturmak istedik. Nevruz'unuz kutlu olsun, niyetleriniz kabul olsun" dedi.

Sanat Yönetmeni Doç. Dr. Erdem Özdemir de Ulukök Türk Dünyası Müzikleri Topluluğu'nun ilk konserini Osmangazi'de vermekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Türk dünyasının ortak bir dili var. Bizler konserimizde müzikal anlamda olan birlikteliğimizi ezgilerin birbirine yakınlığı ile vurgulamaya çalıştık" diye konuştu.

Müzisyenler arasında yer alan Kırgız Çolpan Kabarova ise yeni yıl olarak kutlanan Nevruz'u ülkesinde gibi yaşattığı için Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:13 Kaynak: Bültenler

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