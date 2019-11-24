Osmangazi'den öğretmenlere özel konser

Osmangazi Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türk Halk Müziği konseri düzenledi.



Osmangazi Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, yeni dönemin ilk konserini öğretmenler için verdi. Gökdere Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü Özel Konseri'nde şarkılar, Türkiye'nin yarınlarını inşa eden öğretmenler için söylendi. Şef Erdem Usanmaz yönetiminde yaklaşık 2 saat süren konserde, Osmangazi Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, salonu tamamen dolduran öğretmen ve davetlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.



Topluluk, koro ve solo olarak seslendirdiği buram buram Anadolu kokan türküler ile dinleyenleri hem hüzünlendirdi, hem de coşturdu. Sanatçıların şarkılarına, dinleyiciler de hep bir ağızdan eşlik etti. Konser sonunda Şef Erdem Usanmaz, günün anısına bütün öğretmenler adına emekli öğretmen Süleyman Durgun'a bir çiçek takdim etti. - BURSA