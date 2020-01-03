Osmangazi'den personele ihâle mevzuatı eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmangazi'den personele ihâle mevzuatı eğitimi - Son Dakika

Osmangazi'den personele ihâle mevzuatı eğitimi

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi, hizmet içi eğitim programı çerçevesinde belediye personeline kamu ihale mevzuatı eğitimi verdi.

Osmangazi'den personele ihâle mevzuatı eğitimi, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, hizmet içi eğitim programı çerçevesinde belediye personeline kamu ihale mevzuatı eğitimi verdi.


Vatandaşa daha kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak için personele yönelik eğitimlerini aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, son olarak kamu ihale mevzuatı ve uygulaması eğitimi düzenledi. Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen seminere personel katıldı. 3 gün boyunca devam eden eğitimde konuşmacı olarak yer alan Muhsin Açık ile Yaşar Gök, ihale süreci, hizmet alımları sözleşme uygulamaları ve yapım işleri genel şartnamesi konularında personeli bilgilendirdi.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, aktardıkları bilgilerden dolayı konuşmacılara teşekkür ederek, eğitimlerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:59 Kaynak: İHA
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