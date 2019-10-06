Osmangazi'den 'sanat güneşi'ne vefa gecesi

Osmangazi Belediyesi, Türkiye'nin sanat güneşi Zeki Müren'i vefatının 23'üncü yılında düzenlediği 'Zeki Müren'i Anma Gecesi' ile ile yad etti.



Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Zeki Müren'i Anma Gecesi'nde Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimlerinden Yıldırım Bekçi ve Çiğdem Gürdal sahne aldı. Bursalıların büyük ilgi gösterdiği konserin açılış şarkısını birlikte söyleyen sanatçılara, salonu dolduran Bursalılar da tek bir ağızdan eşlik etti. Konser süresince Zeki Müren'in dillerden düşmeyen eserlerini hem birlikte hem de solo olarak seslendiren Bekçi ve Gürdal, sanat severlere unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren konserde Zeki Müren, bize miras bıraktığı birbirinden şahane şarkıları ile en güzel şekilde anıldı.



Zeki Müren'i Anma Gecesi'nde sanat güneşinin TRT'ye verdiği röportajlardan kesitlerde de barkovizyonda gösterildi. Müren'in şahane sesinin yanı sıra Türkçe'yi en güzel şekilde kullanması da onun ne kadar önemli bir sanatçı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Konseri dinlemeye gelen ünlü Türk Sanat Müziği Sanatçısı ve Şefi Kutlu Payaslı da Zeki Müren ile olan güzel anılarını anlatarak geceye renk kattı.



Gecenin sonunda sahneye çıkarak sanatçılar Yıldırım Bekçi ve Çiğdem Gürdal'a çiçek takdim eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, her iki sanatçıya da muhteşem performansları için teşekkür etti. Yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sanat güneşi Zeki Müren'i geleneksel hale getirdikleri anma gecesi ile yad ettiklerini ifade eden Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak klasik belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere de çok önem veriyoruz. Osmangazi'ye, Bursa'ya ve Türkiye'ye hitab eden kültürel faaliyetlere imza atıyoruz. Edebiyat alanındaki yarışmalarımızla gençlerimizin, öğrencilerimizin ve yazar olmak isteyen vatandaşlarımızın hayallerini gerçekleştiriyoruz. Onlara yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak fırsatlar sunuyoruz. Yarışmalarımıza katılarak elde ettikleri başarıları uluslararası platformlara taşıyan vatandaşlarımız oluyor. Bu da bizlerin ne kadar önemli çalışmaları hayata geçirdiğimizin bir göstergesi" dedi.



Müzik alanında düzenledikleri Liselerarası Müzik Yarışması ile gençlerin yeteneklerini keşfetmesine imkan sunduklarını belirten Dündar, "Bu yarışmamız ile gençlerimiz, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Pop Müzik kategorilerinde hünerlerini sergiliyorlar. Onlara derslerinin dışında yeteneklerini sergileyebilme fırsatı sunmuş oluyoruz. İçlerindeki cevherlerin ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Yeni sanatçıların çıkmasına aracı oluyoruz. Yarışmamızda derece giren gençlerimizin uluslararası yarışmalarda dünya birincisi olduklarını gördük. Bu da bizi gururlandırdı. Tüm bu çalışmalarımız sanata ve sanatçıya verdiğimiz değerin bir göstergesidir. 23 yıl önce vefat eden Zeki Müren'i unutmuyor ve unutturmuyoruz. 15 yıldır düzenlediğimiz bu anma etkinlikleri ile sanat güneşimizi her yıl yad ediyoruz. Zeki Müren'in tüm sevenlerini burada buluşturuyoruz. Bu etkinliğimiz sanat müziğine olan ilginin artmasına vesile oluyor. Bizleri yalnız bırakmayarak salonu dolduran sanat severlere de verdikleri destek için ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Muhteşem müzik ziyafeti Zeki Müren'in 'Manolya' şarkısının tek bir ağızdan okunması ile son bulurken, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, sahneye çıkarak sanatçılarla birlikte şarkıya eşlik etti. Şarkıyı baştan sona kadar büyük bir ustalıkla seslendiren Başkan Dündar'ın sesinin güzelliği dikkatlerden kaçmadı. - BURSA