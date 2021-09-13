Üye Girişi
Osmangazi'den 'siyah incir'e yakışan festival - Son Dakika

Osmangazi'den 'siyah incir'e yakışan festival

13.09.2021 14:05
Osmangazi'den 'siyah incir'e yakışan festival, System.String[]

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen '20. Siyah İncir Festivali'nde Bursa'nın en lezzetli siyah incirleri ile en başarılı üreticiler belli oldu.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen '20. Siyah İncir Festivali'nde Bursa'nın en lezzetli siyah incirleri ile en başarılı üreticiler belli oldu.

Osmangazi Belediyesi, dünyanın en kaliteli inciri olan 'Bursa siyahı'nın markalaşmasını sağlamak maksadıyla Ovaakça Mahallesi'nde geleneksel olarak Siyah İncir Festivali düzenliyor. Pandemi sebebiyle geçen yıl yapılamayan festivale bu sene ilgi büyük oldu. Bursa'nın dört bir yanından vatandaşların katıldığı festival, yağlı güreş müsabakaları ile başladı. Pehlivanların galibiyet için kıyasıya mücadele ettiği güreş müsabakalarında büyük coşku yaşanırken, mehter takımı ve Osmangazi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterileri festivale renk kattı.

Ovaakça Siyah İncir Festivali'ne Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, AK Parti il ve ilçe başkanlığı yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

'En iyi incir üreticisi'nin seçildiği festivalde, Osmangazi'nin Avdancık, Ahmetbey, Aksungur, Alaşar, Çağlayan, Dürdane, Gündoğdu, Karabalçık, Ovaakça, Seçköy ve Selçukgazi mahallelerinden 24 yetiştirici yarıştı. Jüri üyeleri, ürün sunumu, hacim, meyve iç rengi, meyve görüntüsü, ağız açıklığı ve tadı gibi 10 farklı kategoride incirleri değerlendirmeye tabi tuttu. Jürinin karar vermekte oldukça zorlandığı yarışma sonunda incir yarışmasında birinciliği Selçukgazi Mahallesi'nden Mehmet Kızılbuğday kazandı. Karabalçık Mahallesi'nden Ahmet Can Esen ikinci olurken, Selçukgazi Mahallesi'nden Rüstem Kökselen ise üçüncü oldu. Dereceye giren üreticilerin ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, festivalde yaptığı konuşmada, "Festivaller, yetiştirilen ürünlerin tanıtıldığı, verilen emeğin, dökülen alın terinin karşılığının alındığı faaliyetlerdir. Bizler, çiftçilerimizin emeğini taçlandırmak adına 20 yıldır bu festivali düzenliyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan 20 mahallemizde siyah incir yetiştiriliyor. Biz göreve geldiğimizde, dünyanın en kaliteli inciri olan 'Bursa siyahı'nı nasıl daha iyi tanıtır ve pazarlarız düşüncesiyle hareket ettik. Yurtdışına giderek, bu alandaki pazarları araştırdık. Bu, belediyenin asli vazifesi değil. Ancak köyler bizim köylerimiz olduğu için biz kendimize vazife çıkarttık. Bizim kendimize vazife çıkarttığımız kadar, incir üreticilerinin de bu doğrultuda hareket etmesi lazım" dedi.

"Siyah incir Bursa'nındır ve Osmangazi'de yetişir"

Festival kapsamında düzenlenen 'en iyi incir yetiştiricisi' yarışmasına on mahalleden yetiştiricilerin katıldığını ifade eden Başkan Dündar, "Şuan hasat zamanı. Herkes tarlasında çalışıp, mahsulünü topluyor. Bereketli olsun. Bu festival, üreticinin festivali. Bütün üreticilerin burada olup bu şenliği yaşaması lazım. Bursa siyahının markalaşmasını sağlamak için incir üretimi yapan köylerimizin muhtarları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası, üniversite ve belediyemizin yer aldığı bir çalıştay düzenlememiz gerekiyor. İncir yetiştiren bölgelerin çoğaldığını görüyoruz. Hakikisi bizim ilçemizdeki köylerde yetişen bu ürünün taklitleri çoğalıyor. Siyah incir Bursa'nın ürünüdür ve en güzelleri Osmangazi'de yetişir. Bu değerimize sahip çıkmamız lazım" diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da, Bursa siyahının Bursa'nın bir markası olduğuna dikkat çekerek, "Her yıl geleneksel olarak düzenlenen İncir Festivali'ne pandemi sebebiyle geçen yıl ara vermiştik. Normalleşmeye gittiğimiz bu süreçte vatandaşlarımızla yeniden festivalde buluşmak, bizleri oldukça mutlu etti. Standartları ve özellikleri itibariyle dünyada eşine rastlanamayan Bursa'nın siyahı, gerçek anlamda müstesna bir üründür. Osmangazi ilçemizin köylerinde yetiştirilen incirlerimiz, her bakımdan kalitelidir. Şehrimize ait lezzetin tanıtımına gerçekleştirdiği festivallerle katkı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Festival sonunda TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Ayşe Ekiz de konser verdi. - BURSA

Osmangazi'den 'siyah incir'e yakışan festival
Osmangazi'den 'siyah incir'e yakışan festival
Osmangazi'den 'siyah incir'e yakışan festival
Osmangazi'den 'siyah incir'e yakışan festival
Osmangazi'den 'siyah incir'e yakışan festival
Osmangazi'den 'siyah incir'e yakışan festival
Osmangazi'den 'siyah incir'e yakışan festival

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Festival, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Osmangazi'den 'siyah incir'e yakışan festival - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cansız bedeni ağaçlık alanda bulunan gencin, ayağındaki derin yara izi dikkat çekti 15:57 Cansız bedeni ağaçlık alanda bulunan gencin, ayağındaki derin yara izi dikkat çekti Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama: Adımın öne çıktığını biliyorum, bu gurur duyulacak bir şey 15:55 Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama: Adımın öne çıktığını biliyorum, bu gurur duyulacak bir şey Evin mutfağında yemek arayan köpek, yangın çıkardı 15:48 Evin mutfağında yemek arayan köpek, yangın çıkardı
Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı 15:32 Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı 15:24 Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı 1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi 14:42 1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi
1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi 14:24 1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi 14:05 Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi

Son Dakika Haberleri
16:02 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TEKNOFEST, 21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda başlıyor
15:56 Cansız bedeni ağaçlık alanda bulunan gencin, ayağındaki derin yara izi dikkat çekti
15:54 Beşiktaş taraftarı baskı yaptı! Ertem Şener, Beşiktaş-Dortmund maçını anlatmama kararı aldı
15:50 Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat: Kaç Kerem, Marcao geliyor
15:48 Evin mutfağında yemek arayan köpek, yangın çıkardı
15:46 Amca yeğen kavgası kanlı bitti! Amca hayatını kaybetti
15:23 Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı
15:21 Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur'un sevgilisinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti
14:59 Taliban, ABD'ye ait askeri uçakların kanatlarını salıncağa çevirdi
14:43 Spiker Serbay Şankal'dan maç sırasında olay tepki: Vur ulan vur
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TEKNOFEST, 21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda başlıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TEKNOFEST, 21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda başlıyor         
16:03
Beşiktaş taraftarı baskı yaptı! Ertem Şener, Beşiktaş-Dortmund maçını anlatmama kararı aldı Beşiktaş taraftarı baskı yaptı! Ertem Şener, Beşiktaş-Dortmund maçını anlatmama kararı aldı         
15:55
Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat: Kaç Kerem, Marcao geliyor Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat: Kaç Kerem, Marcao geliyor         
15:51
Amca yeğen kavgası kanlı bitti! Amca hayatını kaybetti Amca yeğen kavgası kanlı bitti! Amca hayatını kaybetti         
15:47
Letonya'da sokak ortasında yapılan tatbikat sonrası Savunma Bakanlığı halktan özür diledi Letonya'da sokak ortasında yapılan tatbikat sonrası Savunma Bakanlığı halktan özür diledi         
15:24
Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti         
14:46
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir         
14:33
Antalya'da 6 bin lira maaşla çalışacak motokurye bulamıyorlar Antalya'da 6 bin lira maaşla çalışacak motokurye bulamıyorlar         
14:21
Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar         
12:46
35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı 35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı         
12:22
Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi         
11:58
Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor         
11:53
Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum         
11:28
Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış         
11:18
Twenty One Pilots, Roblox'ta konser düzenleyecek Twenty One Pilots, Roblox'ta konser düzenleyecek         
10:58
Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti         
09:41
Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 16:07:11. #1.11#
SON DAKİKA: Osmangazi'den 'siyah incir'e yakışan festival - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement