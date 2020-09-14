Osmangazi'den temizlik hamlesi - Son Dakika

Koronavirüs salgınında vak'a sayılarının artmasıyla tedbirlerini en üst seviyeye taşıyan Osmangazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanını dezenfekte ediyor.

Koronavirüsün Türkiye'de ilk görüldüğü 13 Mart tarihinden itibaren dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, salgının etkilerini en aza indirmek için büyük gayret gösteriyor. Virüsün yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak adına teyakkuz halinde olan belediye ekipleri, ilçede dezenfekte edilmeyen nokta bırakmıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, son 1 haftada toplam 57 meydan, 33 cadde ve sokak, 379 kamu binası ile 11 bin 900 konteyner ilaçladı.

Belediye ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında okul, eczane, sağlık ocağı, pazar alanları, kültür merkezleri, kütüphaneler, camiler, semt merkezleri ile spor tesislerinde de dezenfekte çalışmalarına devam etti. Ayrıca birçok noktaya el dezenfektanı yerleştirerek vatandaşın kullanımına sundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, virüs son bulana kadar top yekün mücadele edeceklerini söyledi. - BURSA