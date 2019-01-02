Son Dakika Haberleri: Osmangazi'den Yaşlılara Özel Konser

Osmangazi'den Yaşlılara Özel Konser

1 saat önce

Osmangazi Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, yeni yıl dolayısıyla yaşlılara özel konser verdi.

Osmangazi'den Yaşlılara Özel Konser, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde düzenlenen Yeni Yıl Konseri'nde huzurevi sakinleri söylenen eserlere eşlik ederek, keyifli saatler geçirdi. Şef Erdem Usanmaz yönetiminde gerçekleştirilen konserde koro üyeleri, söyledikleri şarkılar ile yaşlılara müzik ziyafeti sundu.

Sıcak ve samimi bir ortamın oluştuğu konserde keyifli dakikalar geçiren huzurevi sakinleri, kendilerine verdikleri önemden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.

Hem eğlenceli hem duygusal anların yaşandığı, yaklaşık 2 saat süren konser sonunda ise koro üyeleri, dinleyicilere çeşitli hediyeler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:24 Kaynak: Bültenler

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