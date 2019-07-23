Osmangazi'den YKS tercih desteği

2019 YKS tercihleri kapsamında, mimarlık ve mühendislik fakültelerine ilgi duyan üniversite öğrencisi adaylarına, 26 Temmuz 2019 Cuma Günü saat 14.00-16.00 arasında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde, konusunda uzman ve tecrübeli mimar ve mühendisler tarafından bilgilendirme yapılacak.

Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilecek seminer ile tercih aşamasındaki öğrencilerin geleceklerini doğru şekillendirmeleri hedefleniyor.