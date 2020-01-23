Osmangazi depreme hazır - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, ilçe sınırlarında toplam 238 deprem toplanma alanı belirledi.



Son zamanlarda Bursa'da da hissedilen depremlerin ardından afet ve acil durum toplanma alanlarının önemi bir kez daha gündeme taşındı. Osmangazi Belediyesi de muhtemel bir afette vatandaşların toplanma alanlarına daha rahat ulaşabilmesi adına önemli bir çalışmaya imza attı. Vatandaşların fiziksel tehlike ve risklerden uzak güvenli bir şekilde toplanabileceği afet ve acil durum alanları yeniden düzenlendi.



Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ile Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iş birliğiyle ilçede yer alan 238 noktaya toplanma alanı olduğunu gösteren tabela dikildi. Vatandaşlar, E-Devlet üzerindeki "Acil Toplanma Alanı Sorgulama" bölümüne girerek il, ilçe ve mahalle bilgileriyle yaşadığı bölgedeki toplanma alanlarının mevkilerini görebilecek. Aynı zamanda, cep telefonu ile tabelalardaki kare kod okutularak en yakın barınma merkezi öğrenilebilecek. - BURSA