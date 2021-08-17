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Osmangazi dönüşümle büyüyor - Son Dakika

Osmangazi dönüşümle büyüyor

17.08.2021 13:59
Osmangazi dönüşümle büyüyor, System.String[]

Ülkemizi yasa boğan 17 Ağustos depreminin unutulmaması ve tekrar aynı acıların yaşanmaması için 2009 yılında yeni bir şehirleşme hamlesi başlatan Osmangazi Belediyesi, 12 yılda ilçede büyük bir değişim ve gelişime imza attı.

Ülkemizi yasa boğan 17 Ağustos depreminin unutulmaması ve tekrar aynı acıların yaşanmaması için 2009 yılında yeni bir şehirleşme hamlesi başlatan Osmangazi Belediyesi, 12 yılda ilçede büyük bir değişim ve gelişime imza attı.

Deprem gerçeğini göz önünde bulundurarak kentsel dönüşümde "Osmangazi Modeli" ile Türkiye'ye örnek olan Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın değişim ve gelişimine de öncülük ediyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın "daha modern, daha güvenli, daha huzurlu ve daha yeşil bir Osmangazi" vizyonu doğrultusunda, Demirtaş, Panayır, Hamitler, Yunuseli, Güneştepe gibi gelişim bölgelerinde planlı, meydan, sosyal donatı, park ve yeşil alanları, eğitim, ibadethane ve ticari alanları ile 300 bin kişilik yeni bir şehir ortaya çıktı.

Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Osmangazi'deki dönüşüm çalışmalarını Soğanlı kentsel dönüşüm projesi ile taçlandıran Osmangazi Belediyesi, Türkiye'de kamu eli ile yapılan en modern ve en özel kentsel dönüşüm projesi ile binlerce insana güvenli konut ve yüksek yaşam kalitesi sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ideal proje olarak gösterdiği zemin artı 5 kat modelini ilk kez Osmangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiğinin altını çizen Başkan Mustafa Dündar, "Plansız ve çarpık yapılaşmanın en yoğun olduğu yerlerden biri olan Soğanlı mahallemizde, riskli yapılarda oturan vatandaşlarımız bugün modern ve güvenli hayatın keyfini sürüyor. Soğanlı'daki örnek şehirleşme, etap etap devam ediyor. Ranttan uzak, halkın yararına bir dönüşüm gerçekleştirerek, Bursa'nın sağlam ve güvenli geleceğine katkı sağlıyoruz. Hemşerilerimizin deprem korkusu yaşamadan, güvenli ve sağlıklı binalarda yaşamaları ve Osmangazi'ye yepyeni bir kimlik kazandırmak için dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Soğanlı'nın dışında Demirkapı Kentsel Dönüşüm Projesi, Osmangazi Meydanı Kentsel Tasarım Projesi, Hisar Bölgesi Kentsel Tasarım Projesi gibi birçok bölgede de çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm projelerindeki asıl gayenin depreme dayanıklı ve günümüz şartlarına uygun hayat alanları kazandırmak olduğunu belirten Başkan Dündar, "Şehrimizin tarihi kimliğini koruyan, yatay şehirleşmenin önünü açan projeleri Osmangazi'ye kazandırmak için çalışıyoruz. Hem sahip olduğumuz tarihi mirası, hem de planlı şehirleşmenin önünü açmak tek hedefimiz. Bütün çalışmalarımızı, bu hedef doğrultusunda hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

İş yerlerine deprem denetimi

İlçede deprem odaklı şehirleşme çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, aynı zamanda mevcut yapı stoku üzerinde depreme karşı denetimleri de ihmal etmiyor. Muhtemel bir depremde yaşanabilecek can ve mal kayıplarını önlemek için ilçedeki mevcut market, oto galeri, kafeterya, lokanta, düğün salonu, mobilya mağazası ve benzeri iş yerlerinin taşıyıcı sistemlerinin, mimari ve statik projelerine uygun olup olmadıklarına yönelik denetimlerde gerçekleştiriliyor. Mimar ve mühendislerden oluşan denetim ekibi, ilçedeki tüm iş yerlerinde denetimler gerçekleştirirken, eksiklik tespit edilen işletmeler hakkında düzenlenen raporlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim ediliyor. - BURSA

Osmangazi dönüşümle büyüyor
Osmangazi dönüşümle büyüyor
Osmangazi dönüşümle büyüyor
Osmangazi dönüşümle büyüyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Osmangazi dönüşümle büyüyor - Son Dakika


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