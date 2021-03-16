Osmangazi gençleri potayla buluşturuyor - Son Dakika

Gençleri sporla buluşturan Osmangazi Belediyesi, 10 farklı mahalleye yeni basketbol sahası kazandırıyor.

Başkan Mustafa Dündar, "Çocuklarımız spor yapsın, sağlıklı şekilde yetişsin diye yeni basketbol sahaları inşa ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için ne yapsak az" dedi.

Spora ve sporcuya yönelik yatırımları ile pek çok belediyeye örnek olan Osmangazi Belediyesi, "Sporla gelişen Bursa; sağlıklı yetişen nesiller" sloganı ile başlattığı yatırım hamlelerine ara vermeden devam ediyor. İlçede bugüne kadar atletizm, yüzme, tenis, atıcılıkve futbol gibi pek çok farklı branşta gerçekleştirdiği tesis yatırımları ile sporun ve sporcunun en büyük destekçisi olan Osmangazi Belediyesi, inşa ettiği basketbol sahalarını gençlerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

Hüdavendigar, Selamet, Gündoğdu, Sırameşeler, Geçit, Hamitler, Yunuseli, Alaşar mahallerinde birer adet, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde ise 2 adet olmak üzere 10 yeni basketbol sahasını gençlerle buluşturduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren spora ve sporcuya yönelik pek çok farklı branşta yatırım yaptık. İlçemizdeki amatör spor kulüplerine de malzeme ve tesis konusunda ciddi destekler veriyoruz. Osmangazi Belediye Spor Kulübü bünyesindeki sporcularımız arasından dünya, olimpiyat, Avrupa ve Türkiye şampiyonları yetiştirdik" diye konuştu.

Ferdi ve takım sporlarına yönelik yatırımların en büyük mükafatının elde edilen şampiyonluklar olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Dündar, "Her mahallede vatandaşlarımızın spor yapmasına imkan sağlayan halı sahalar, fitnessalanları, yürüyüş yolları, köylerimize parklar inşa ettik. 7'den 70'e herkesin spor yapmasına imkan sağladık. 73 metre çatı açıklığı ile Türkiye'nin en büyük ve en modern tesisi olan Osmangazi Atletizm Salonu'nu kazandırdık. Bütün bu projelerle birlikte tenis eğitim merkezi olan Ertuğrul Sağlam Spor Tesisi, ilk atıcılık ve trap tesisi olan Demirtaş Atıcılık ve Trap Tesisi ile ilk uluslararası standartlardaki kaykay pistini ilçemize kazandırdık. Şimdi de gençlerimizin basketbol oynayabilecekleri sahaları inşa ediyoruz" dedi. - BURSA