Osmangazi Geri Dönüşümde Öncü

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için geri dönüşüm çalışmalarına büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, her yıl on binlerce ton atığın ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlıyor.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 2018 yılında 6 bin 265 ton ambalaj ve 5 bin 974 kilogram atık pil ile batarya topladı. Bunun yanı sıra hanelerden, iş yerlerinden ve okullardan 54 bin 280 litre bitkisel atık yağ, 12 bin 860 kilogram elektronik atık, 405 kilogram ise floresan tasarrufu sağlandı. 180 bin 518 kilogramlık atık giysi de toplayan ekipler, aynı zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz olarak faydalanması maksadıyla hayata geçirilen Sevgi Mağazası'na 7 bin 517 kilogram giysi teslim etti.



Türkiye genelinde geri dönüşümde ciddi rakamlara ulaştıklarına dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Belediye olarak gencinden yaşlısına herkesin geri dönüşümün farkına varmasını hedeflediğimiz bu yolda, önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bununla birlikte okullarımızda çeşitli eğitimler düzenleyerek, çocuklarımıza küçük yaşta geri dönüşümün ülkemize ve doğamıza olan faydasını aşılıyoruz. Yıl içerisinde 69 okulda, 19 bin 918 öğrenciye ve 62 kurumda bin 286 personele sıfır atık projesi kapsamında seminer verdik. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle geleneksel hale getirdiğimiz okullar arası atık toplama yarışmasını gerçekleştirdik. İnşallah güzel bir gelecek için bu rakamları her geçen gün daha da arttıracağız" dedi.



İlk katı atık toplama merkezi



Bursa'da çöp toplanmasını en verimli şekilde Osmangazi Belediyesi'nin uyguladığının da altını çizen Başkan Dündar, "Demirtaş bölgemizde hayata geçirdiğimiz Katı Atık Toplama Merkezi ile Bursa'da bir ilke daha öncülük yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye ekiplerimiz tarafından toplanan atıklar, bu tesise getirilerek ayrıştırılıyor ve daha sonra geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırılıyor. Ayrıca pil, ampul gibi çevre ve insan sağlığı için tehlike arz eden atıkların toplanması için de ayrı bir bölüm yer alan tesisimizde, atıklarımız imha ediliyor. Geri dönüşüme destek veren herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - BURSA

