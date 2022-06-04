Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi rehabilite edici kurslar düzenliyor

Bursa'da, Çekirge Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi görenler, Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan el sanatları kurslarından yararlanıyor.

Halk Eğitimi Merkezince tedavi gören vatandaşlara yönelik açılan yaklaşık 20 kursa 100 kişi katıldı.

Kursiyerler tarafından resim, boyama, basit ahşap yapı işleri, taş boyama, renkli boncukları koordineli dizme, plastik, ahşap atıklardan basit oyuncak yapımı, boş şişeleri boyayarak şekillendirme, plastik ve ahşap atık malzemelerden çeşitli süs eşyaları yapma, atık kumaşlardan oyuncak bebek yapma, karton kutulardan raf, küçük saklama ya da muhafaza çantaları yapma, anahtarlık, kapı dolap süsü, alçıdan çeşitli canlı figürleri, oyuncak bisiklet ve araba gibi 600'e yakın farklı figür üretildi.

Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Köse, yaptığı açıklamada, özellikle "sıfır atık ve geri dönüşüm" içerikli açılan kurslara yoğun ilgi gösterildiğini bildirdi.

Köse, "Amacımız her bir vatandaşımızı halk eğitimi kurslarından faydalandırmak. Bu merkezde tedavi gören vatandaşlarımıza; sanatsal becerilerle dokunarak, onların duygu dünyasına, ruhsal bakışlarına kendi lisanlarıyla seslenebilmiş olmamız bizi oldukça mutlu etmektedir. Bu vesileyle hastane yetkililerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.