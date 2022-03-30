Osmangazi Halk Eğitimi Merkezince açılan arıcılık kurslarında eğitim sürüyor - Son Dakika
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Osmangazi Halk Eğitimi Merkezince açılan arıcılık kurslarında eğitim sürüyor

30.03.2022 18:33
Osmangazi Halk Eğitimi Merkezince açılan arıcılık kurslarında eğitim sürüyor

Osmangazi Halk Eğitimi Merkezinin Bursa il Tarım ve Orman Müdürlüğü ile açtığı arıcılık kursunda eğitimler sürüyor.

Osmangazi Halk Eğitimi Merkezinin Bursa il Tarım ve Orman Müdürlüğü ile açtığı arıcılık kursunda eğitimler sürüyor.

Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Köse, 84 saat süreli kursun uygulama alanında devam ettiğini söyledi.

Köse, 130'a yakın kursiyerin katıldığı eğitimlerde kovan, petek, çıta hazırlama, ilaçlama beslenme ve arı popülasyonu konularında uygulamalı bilgiler verildiğini belirterek, "Hedefimiz Bursa'mızın meralarını arı kovanları ile buluşturarak bilgiye dayalı sağlıklı bal üretimini artırmaktır. Son bir yılda 700'e yakın vatandaşımıza bu alanda eğitim verdik. İlgisi olan ve 18 yaşını tamamlamış vatandaşlarımızı kurs merkezlerimize bekliyoruz." diye konuştu.

Kursun açılmasını bir süredir beklediğini dile getiren Aliye Zorlu da köyünde bilinçli arıcılık yapmak istediğini ve bu anlamda köyünde öncü de olmak istediğini ifade etti.

Zorlu, kurs dolayısıyla Osmangazi Halk Eğitim Merkezine teşekkür etti.

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Halk Eğitimi Merkezi, Osmangazi, Tarım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmangazi Halk Eğitimi Merkezince açılan arıcılık kurslarında eğitim sürüyor - Son Dakika


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