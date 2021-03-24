Osmangazi Hayvan Barınağı Trabzon'a örnek oldu - Son Dakika

Osmangazi Hayvan Barınağı Trabzon'a örnek oldu

24.03.2021 11:23
Osmangazi Hayvan Barınağı Trabzon'a örnek oldu, System.String[]

Osmangazi Belediyesi tarafından kurulan ve Avrupa'nın en büyük tesisi olan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne örnek oldu.

Osmangazi Belediyesi tarafından kurulan ve Avrupa'nın en büyük tesisi olan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne örnek oldu.

Osmangazi Belediyesi tarafından hizmete açılmasının ardından Türkiye'de birçok belediye tarafından ilham alınan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, son olarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından model alındı. Trabzon'da bulunan mevcut hayvan barınağını, can dostların bakımı ve tedavileri için daha fonksiyonel hale getirmek isteyen Trabzon Büyükşehir Belediyesi, örnek tesis olarak Osmangazi Belediyesi'nin Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ni seçti. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Serkan Kumaş, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Trabzon'dan gelen heyeti karşılayan Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun, tesisi gezdirerek, bakım, tedavi, barınma birimleri ile uygulamalar hakkında bilgiler verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Serkan Kumaş, kendilerine gösterilen ilgi için barınak yetkililerine teşekkür etti. Trabzon'da mevcut bir hayvan barınağına sahip olduklarını ve bu barınağı daha modern ve fonksiyonel hale getirmek istediklerini ifade eden Kumaş, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak, bu konuda neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde, Osmangazi'deki gibi bir merkez kurmaya karar verdik. Bu konuda yardım almak için Osmangazi Belediyesi ile irtibata geçtik. Bugün de tesisi ziyaret ederek, teknik ve uygulama konularında bilgi aldık. Burası her açıdan çok güzel bir tesis. İnşallah, bizler de benzer bir tesisi Trabzon'da hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nin, sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilecek benzer projelerde birçok yerel yönetim tarafından incelenerek örnek alındığını söyledi. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışından birçok yerel yönetimin barınağı ziyaret ederek kendilerinden bilgi aldığını ifade eden Yosun, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Serkan Kumaş'a tesis hakkında birliler vererek yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti. - BURSA

Osmangazi Hayvan Barınağı Trabzon'a örnek oldu
Osmangazi Hayvan Barınağı Trabzon'a örnek oldu

Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmangazi Hayvan Barınağı Trabzon'a örnek oldu - Son Dakika


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